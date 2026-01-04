Las bolsas asiáticas abren al alza y el petróleo cae, tras intervención de EU en Venezuela

El índice Nikkei, de Tokio, subía 1.5% en la apertura del lunes, mientras que el surcoreano Kospi aumentaba 2.09%.

El petróleo cae 1%

Los precios del petróleo cayeron alrededor de 1% el lunes, tras la operación de fuerzas de seguridad estadounidenses que llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.

En las primeras operaciones en Asia, el precio del Brent bajó 0.63% a 60.37 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate cayó un 0.70% a 56.92 dólares por barril.

El presidente Donald Trump afirmó el sábado que Estados Unidos va a dirigir a Venezuela durante un periodo de transición y animará a las compañías estadounidenses a explotar el petróleo de ese país.

"La situación del mercado mundial del petróleo sigue sin cambios, con precios presionados por un exceso de oferta", dijo Rob Thummel, de la firma Tortoise Capital Management.

Sin embargo, "a corto plazo, la inestabilidad en Venezuela puede hacer temer perturbaciones en el suministro, lo que podría hacer subir los precios”, aseguró Kyle Rodda, analista en Australia del bróker Capital.com.

Si bien Venezuela cuenta con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo -303.221 millones de barriles, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la que es miembro- su producción es baja.

Se estima que antes del reciente aumento de las tensiones con Washington producía un millón de barriles diarios, frente al pico de 3.5 millones que alcanzó durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013).

Con información de AFP

