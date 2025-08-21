Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump libra una vasta ofensiva antiinmigratoria. También lanzó una cruzada en contra de las universidades en cuyos campus se manifestaron movimientos propalestinos en protesta de la guerra en Gaza, que Trump equipara con muestras de antisemitismo.

"Es profundamente preocupante que el gobierno estadounidense implemente tecnologías intrusivas asistidas por IA como parte de un programa de deportaciones masivas y la represión de la expresión propalestina", dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Investigación de Amnistía Internacional, en un comunicado.

El uso de estas tecnologías "conduce a numerosas violaciones de derechos humanos", afirmó.

¿Qué herramientas de IA estaría utilizando EU?

Amnistía Internacional destacó las herramientas de IA de Babel Street y Palantir, empresas especializadas en el análisis de datos a gran escala y en tiempo real que tienen varios contratos con el gobierno estadounidense, en especial en defensa e inteligencia.

Su software —Babel X e Immigration OS, respectivamente— "cuenta con capacidades automatizadas que permiten el monitoreo, la vigilancia y la evaluación de manera masiva y constante", señaló Amnistía.

Según la oenegé con sede en Londres, estas tecnologías se utilizan para atacar a estudiantes extranjeros, refugiados y solicitantes de asilo "a una escala sin precedentes".

"Esto deriva en detenciones ilegales y deportaciones masivas, creando un clima de miedo", insistió Guevara-Rosas.

La administración Trump lleva adelante redadas antiinmigratorias en todo Estados Unidos. El número de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzó su punto máximo en junio, con más de 60,000 inmigrantes indocumentados arrestados.

Para rastrear a los migrantes, las autoridades utilizan herramientas desarrolladas por Palantir, una empresa conocida por tener entre sus clientes a ICE y al ejército israelí.

Su tecnología de vigilancia Immigration OS "automatiza un proceso ya de por sí muy falible y opaco", según Amnistía Internacional.

También se aplica a estudiantes

En el marco de la campaña contra las universidades, el gobierno de Trump ordenó suspender la tramitación de visados para escrutar las redes sociales de los solicitantes de admisión.

"Babel X permitiría a la IA escanear rápidamente las redes sociales en busca de contenido relacionado con el 'terrorismo'", dijo Amnistía Internacional.

Pero advirtió que esas tecnologías presentan "márgenes de error significativos" y "suelen ser discriminatorias y sesgadas" y "pueden llevar a que el contenido pro-Palestina se presente falsamente como antisemita".

También se hacen modificaciones al muro fronterizo

El proyecto tiene respaldo directo del presidente y se suma a la estrategia que ya combina detenciones en el interior del país, deportaciones masivas y nuevas obras de infraestructura. (Reuters)

Kristi Noem, secretaria de seguridad nacional, explicó que la totalidad del muro será pintada de negro. Según sus palabras, el color intensificará el calor en la superficie y dificultará que los migrantes lo escalen. “Cuando algo se pinta de negro se calienta todavía más y será más difícil subirlo”, señaló en una conferencia desde Nuevo México.

La idea fue atribuida directamente a Donald Trump, quien considera que el calor extremo puede funcionar como un obstáculo adicional.

Con ello, la Casa Blanca busca complementar los operativos de detención que han reducido los cruces en los últimos meses.

Agentes de la patrulla fronteriza añadieron que la pintura también servirá para evitar la corrosión de las estructuras metálicas. Este argumento refuerza el plan como una medida tanto de seguridad como de mantenimiento.

El anuncio se enmarca en un despliegue más amplio de recursos. El congreso aprobó en verano una partida de 46 millones de dólares para ampliar la construcción del muro, que actualmente avanza a un ritmo de media milla por día en la frontera de casi 2,000 millas.

Con información de agencias.