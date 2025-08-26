Canadá busca legalizar la eutanasia en niñas y niños bajo estas condiciones

¿Qué es la eutanasia?

Existen varias definiciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS), así como la Asociación Médica Mundial (AMM), acepta como definición de eutanasia “el acto deliberado de poner fin a la vida, a petición propia o de algún familiar”.

La Real Academia de la Lengua Española define la eutanasia como “acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte, con su consentimiento o sin él”.

“Es el acto o procedimiento, por parte de un médico para producir la muerte de un paciente, sin dolor, y a petición de éste, para terminar con su sufrimiento”, definición que se inspira en la que se utiliza en los Países Bajos en donde ya se avaló esta práctica a los menores.

Eutanasia a menores en Canadá

El Colegio de Médicos de Quebec (CMQ, por sus siglas en francés), en Canadá, sugiere que la legalización de la eutanasia se extienda a los menores nacidos con enfermedades graves.

"El CMQ reitera que la asistencia médica para morir puede ser un tratamiento adecuado para los bebés que sufren dolores extremos que no pueden aliviarse o que presentan malformaciones severas o síndromes polisintomáticos graves que destruyen cualquier perspectiva de supervivencia", detalló The Daily Mail.

Actualmente, en Canadá existe la opción de que padres de familia que tienen hijos con enfermedades graves tengan la opción de suspender los tratamientos; sin embargo, de ser aprobada la propuesta por la legislación de aquel país, aceleraría su muerte.

En 2016 se legalizó la eutanasia en Canadá y siete años después, en 2023, más de mil canadienses optaron por esta opción, lo que representó 4.7% de las 326,571 muertes registradas ese año.

Actualmente, los adultos mayores con enfermedades graves o irreversibles, y mayores de 18 años pueden solicitar la Asistencia Médica para Morir (AMD).