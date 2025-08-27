Identidad del atacante

The suspect in today’s mass shooting at the Annunciation Catholic Church and School in #Minneapolis, #Minnesota, had been identified as Robin Westman. pic.twitter.com/iiK1KbgmY6 — War Osint 🇮🇹🇺🇦 (@spoilswar9) August 27, 2025

De acuerdo con el jefe de policía Brian O’Hara, la persona señalada fue identificada como Robin Westman, de 23 años. Documentos judiciales muestran que en 2020 solicitó en el condado de Dakota cambiar su nombre de nacimiento, Robert, por Robin, petición que fue aprobada ese mismo enero.

Fuentes policiales consultadas por KARE 11 detallaron que Westman creció en la localidad de Richfield y que su madre trabajaba en la escuela Annunciation, ubicada junto a la iglesia donde ocurrió la tragedia.

Qué armas utilizó y cómo terminó el ataque

Durante el tiroteo, Westman empleó tres armas: un rifle semiautomático, una escopeta y una pistola. Con ellas disparó contra niños que estaban sentados en los bancos durante la misa, según narró O’Hara.

Al concluir el ataque, el sospechoso se quitó la vida en el estacionamiento de la iglesia. La causa fue una herida de bala autoinfligida en la parte trasera del inmueble religioso.

VIDEO: family reacts to Annunciation Church shooting in Minneapolis.



The look on this little student's face and the way she's clutching her teddy bear is so damn sad.



Captured by @KSTP field crews moments ago. pic.twitter.com/ceBJm44QAR — Chris Egert (@ChrisEgertKSTP) August 27, 2025

Situación de víctimas y testigos

El jefe policial informó que dos menores de ocho y diez años fallecieron de inmediato en sus lugares. Entre los 17 heridos hay 14 niños, dos de ellos reportados en condición crítica.

Testimonios y grabaciones muestran a padres corriendo para sacar a sus hijos mientras los equipos de emergencia intentaban controlar la escena. La magnitud del ataque impactó a una comunidad que celebraba apenas la primera semana de clases.

Lo que investigan las autoridades

BREAKING: Two children were killed and at least 17 others were injured, including 14 kids, when a gunman fired shots through the windows of a church at the Annunciation Catholic School in Minneapolis, police said.https://t.co/DDDRKlgkKo pic.twitter.com/ILmsaaFwye — ABC News (@ABC) August 27, 2025

Los investigadores buscan establecer el motivo detrás de los disparos. Entre las medidas previstas está el registro de un vehículo que Westman habría dejado en los terrenos de la escuela y otras diligencias en su residencia.

O’Hara señaló que, aunque el sospechoso no tenía antecedentes significativos ni historial criminal grave, el acceso a las armas fue posible y demuestra que “quien comete estos actos no va a seguir las leyes”.

Reacciones oficiales

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, escribió en X que estaba “rezando por los niños y maestros cuya primera semana de escuela fue empañada por este horrible acto de violencia”.

I’ve been briefed on a shooting at Annunciation Catholic School and will continue to provide updates as we get more information. The BCA and State Patrol are on scene.



I’m praying for our kids and teachers whose first week of school was marred by this horrific act of violence. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) August 27, 2025

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, fue más tajante al declarar: “No digan que esto se trata de pensamientos y oraciones en este momento. Estos niños estaban literalmente rezando. Era la primera semana de escuela. Estos son niños que deberían estar aprendiendo con sus amigos”.

Por su parte, el presidente Donald Trump confirmó que fue informado de inmediato y destacó que el FBI respondió rápidamente en el lugar. “La Casa Blanca continuará monitoreando esta terrible situación”, señaló en Truth Social.

Contexto de violencia armada en EU

La tragedia en Mineápolis se suma a la larga lista de tiroteos escolares en Estados Unidos. El país enfrenta un estancamiento político en torno a la regulación del armamento, a pesar de que las armas superan en número a la población.

En semanas recientes, varios campus universitarios reportaron falsos avisos de tiradores activos, lo que había mantenido en tensión a estudiantes y autoridades al regreso de vacaciones de verano.