FBI investiga el tiroteo en la escuela católica de Minneapolis como "crimen de odio"

El presunto atacante del tiroteo también falleció debido a una herida de bala autoinfligida. Según las autoridades, tenía 20 años y carecía de antecedentes penales.

El ataque sucedió en la mañana, cuando los niños estaban celebrando la primera semana del año escolar cuando el hombre "comenzó a disparar un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos durante la misa", informó el oficial O'Hara.

"Fue muy aterrador... Nos metimos en los bancos y él disparó a través de las ventanas de vitrales", dijo un niño de quinto grado que sobrevivió al ataque a la estación local de televisión Fox 9.

La escuela privada con unos 395 alumnos está conectada a la iglesia, ambas situadas en una zona residencial del sureste de Minneapolis, Minnesota.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, indicó que el equipo de emergencias fue activado y se mantuvo en contacto con el jefe de policía para atender la situación.

"No hay palabras que puedan describir el horror y la tragedia del atroz acto de maldad ocurrido en la Iglesia Católica de la Annunciation.", señaló.

Powerful words from the Mayor of Minneapolis “And don't just say, this is about thoughts and prayers right now. These kids were literally praying. It was the first week of school. They were in a church.” Action, not talk. Absolutely heartbreaking. pic.twitter.com/SAW1FVvaup — Harry Sisson (@harryjsisson) August 27, 2025

El gobernador del Minnesota, Tim Walz, informó que Oficina de Aprehensión Criminal (Bureau of Criminal Apprehension - BCA) y la Patrulla Estatal laboraron en el sitio.

I’ve been briefed on a shooting at Annunciation Catholic School and will continue to provide updates as we get more information. The BCA and State Patrol are on scene.



I’m praying for our kids and teachers whose first week of school was marred by this horrific act of violence. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) August 27, 2025

“No piensen que son hijos de otros”. Son sus hijos, rezando en una iglesia antes de ir a la escuela", mencionó la senadora de Minnesota Amy Klobuchar, al citar al alcalde Frey.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que también fue desplegado el equipo de la Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation - FBI). El presidente seguirá monitoreando desde la Casa Blanca, según detalló en una publicación en la red social Truth.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos está en contacto con las autoridades locales y supervisando la situación, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en las redes sociales.

La Policía de Minneapolis solicitó evitar la zona de la calle 54 Oeste, entre las avenidas Lyndale y Nicollet, ya que sigue habiendo actividad en el lugar y por la privacidad de las familias de las víctimas.

Ya no existe ninguna amenaza para la seguridad pública.

Víctimas acuden a atención médica

Sistemas de salud como Children's Minnesota y Hennepin Healthcare recibieron a víctimas del tiroteo para brindarles atención. De los 14 niños heridos, dos estuvieron en estado crítico.

Ha habido más de 140 tiroteos en escuelas primarias y secundarias de Estados Unidos este año, según la Base de Datos de Tiroteos en Escuelas K-12.

FBI investiga el tiroteo como "crimen de odio"

"El FBI está investigando este tiroteo como un acto de terrorismo doméstico y crimen de odio contra los católicos", afirmó el director Kash Patel en 𝕏.

El jefe del FBI agregó que el agresor fue identificado como " Robin Westman ", un individuo "nacido hombre bajo el nombre de Robert Westman".

Updates on the shooting in Minneapolis, Minnesota:



The FBI is investigating this shooting as an act of domestic terrorism and hate crime targeting Catholics.



There were 2 fatalities, an 8-year-old and a 10-year-old. In addition, 14 children and 3 adults were injured.



The… https://t.co/ErFZpSieKS — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 27, 2025

El papa León XIV dijo que estaba "profundamente entristecido" por la tragedia.

Con información de AFP y Reuters.