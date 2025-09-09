Francia investiga aparición de cabezas de cerdos frente a mezquitas

De acuerdo con la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, varios países han informado de un aumento del "odio contra los musulmanes" y del antisemitismo desde que comenzó la guerra en Gaza en octubre de 2023.

"Atacar lugares de culto es de una cobardía abisal", afirmó en la red social X el ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, quien se mostró "indignado" tras el hallazgo de las cabezas de cerdo.

El prefecto de policía de París, Laurent Nuñez, anunció que se abrió una investigación para "encontrar a los autores de estos actos abyectos".

El rector de la Gran Mezquita de París, Chems-eddine Hafiz, denunció unos "actos islamófobos" que buscan dividir Francia y "una nueva y triste etapa en el alza del odio antimusulmán".

Fieles abandonan la mezquita Islah, en Montreuil, Seine-Saint-Denis, a las afueras de París, tras el hallazgo de cabezas de cerdo a la entrada del edificio. (Foto: AFP)

El cerdo es un animal considerado impuro por el islam. Las cabezas se hallaron en seis mezquitas de París y de sus suburbios, según el ministerio francés de Lucha contra las Discriminaciones.

El no consumir carne de cerdo forma parte de las leyes islámicas con el objetivo de mantener la pureza, fundamental para la práctica del Islam. El Corán y el Hadith (los dichos de Mahoma) conforman las bases de estas restricciones dietéticas, garantizando que los musulmanes se adhieran a este estilo de vida.

“Consumir cerdo comprometería la pureza de un musulmán, haciéndolo inepto para ciertas actividades religiosas. Sin embargo, en circunstancias excepcionales, como el hambre excesiva o la inanición, los musulmanes pueden comer cerdo”, explica la enciclopedia Britannica.

