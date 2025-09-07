Israel ataca otro edificio residencial en Gaza y recrudece su ofensiva

"Hace poco, el ejército bombardeó un edificio de gran altura utilizado por la organización terrorista Hamás en la zona de Ciudad Gaza", afirmó un comunicado militar. Se trata de la Torre Al Roya, que estaba bajo advertencia de ataque desde el sábado.

El ejército israelí afirma que Hamás utilizaba este edificio para "vigilar la ubicación de (...) las tropas (israelíes) en la zona". Hamás niega utilizar edificios residenciales con fines militares.

El ataque contra la torre Al Roya dejó un muerto, indicó la Defensa Civil local.

El ejército israelí había emitido dos órdenes de evacuación para Al Roya, instando a los residentes del complejo y de los alrededores a desplazarse hacia el sur, hacia la "zona humanitaria" de Al Mawasi, en Jan Yunis.

El ataque contra la torre se produjo horas después de que Netanyahu informara al gabinete israelí de que el ejército estaba intensificado su ofensiva en Ciudad de Gaza.

"Estamos ampliando nuestras operaciones en Ciudad de Gaza y sus alrededores", declaró Netanyahu a sus ministros, al inicio de una reunión semanal del Gobierno.

El viernes y el sábado, Israel ya arrasó otros dos edificios de viviendas con el mismo argumento de que Hamás los estaba utilizado como puntos de observación.

"Fue como un terremoto", contó a AFP Mohamed Al Nazli desde Gaza. El edificio quedó "completamente destruido y reducido a escombros", señaló este testigo.

"Es extremadamente aterrador, no sabemos cuánto más podremos aguantar", añadió.

Netanyahu indicó el domingo que unos 100,000 habitantes ya han abandonado Ciudad de Gaza, la principal urbe del enclave palestino. Según estimaciones recientes de la ONU, cerca de un millón de personas viven allí y en sus alrededores.

La escalada ha avivado los temores de un mayor deterioro de las ya precarias condiciones humanitarias de los palestinos que viven en la zona.

Por otra parte, la Defensa Civil del territorio palestino reportó 40 muertos el domingo en toda la Franja a manos de las tropas israelíes.

Debido a las restricciones impuestas a los medios en Gaza y las dificultades de acceso, AFP no puede verificar de manera independiente los balances de la Defensa Civil.