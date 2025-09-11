Cronología del 11 de septiembre: así fue el atentado contra las Torres Gemelas en 2001

La guerra terminó para Estados Unidos terminó ya hace cuatro años, el 30 de agosto de 2021, con un sabor que recuerda a la salida de las tropas de Saigon, derrotadas en la guerra de Vietnam.

Pero para las personas en Afganistan, especialmente para las mujeres, la situación es más crítica que nunca.

A continuación, repasamos algunos de los hitos de este conflicto, que inició hace 22 años con el secuestro de cuatro vuelos comerciales.

¿Qué pasó el 11 de septiembre de 2001?

El 11 de septiembre de 2001, en menos de dos horas, el World Trade Center de Nueva York, compuesto por dos edificios gigante de 11 pisos cada uno, fue reducido a una montaña de polvo y acero incandescente, el Pentágono —la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos— quedó destruido y casi 3,000 persona perdieron la vida.

Los atentados fueron perpetrados por 19 terroristas del grupo Al Qaeda que desviaron cuatro aviones de pasajeros para estrellarlos contra los símbolos económicos, militares y políticos de Estados Unidos.

Dos aviones fueron estrellados contra el World Trade Center en Nueva York y un tercero contra el Pentágono, cerca de Washington DC.

Un cuarto avión apuntaba posiblemente contra el Capitolio, sede del Congreso, o la Casa Blanca, pero tras la intervención de sus pasajeros se estrelló en una zona rural de Shanksville, en Pensilvania