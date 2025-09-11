¿Qué pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos? Las fotos históricas de este día

A continuación te presentamos algunas fotos de ese momento trágico para el mundo.

El 11 de septiembre de 2001 se registraron cuatro ataques terroristas suicidas en Estados Unidos coordinados por Al-Qaeda. Los principales objetivos fueron el WTC en Nueva York y el Pentágono en Arlington, Virginia.

Las emblemáticas Torres Gemelas colapsaron debido al daño estructural causado por el impacto de los aviones. Los ataques causaron la muerte de 2,977 personas, incluyendo 2,753 en la ciudad de Nueva York (mayormente en las Torres Gemelas y sus alrededores), 184 en el Pentágono y 40 en Pensilvania. Esto incluye a ciudadanos de más de 90 países.

Los pasajeros y la tripulación del Vuelo 93 se resistieron a los secuestradores, lo que llevó a que el avión se estrellara en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania, evitando que alcanzara su objetivo previsto (presuntamente el Capitolio o la Casa Blanca).

Por primera vez en la historia, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó el cierre total del espacio aéreo de Estados Unidos, desviando todos los vuelos en curso.

A 25 años de la tragedia, existen monumentos conmemorativos, como el National September 11 Memorial & Museum en el sitio del WTC, para honrar a las víctimas cada 11 de septiembre.

Después de los ataques, Osama bin Laden se convirtió en el fugitivo más buscado del mundo. Posteriormente, el presidente Barack Obama anunció en mayo de 2011 la muerte del líder de Al-Qaeda.

Con información de agencias