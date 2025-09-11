El FBI muestra imagen de sospechoso tras asesinato de Charlie Kirk

Kirk, cofundador y presidente del grupo estudiantil conservador Turning Point USA, fue declarado muerto en un hospital local horas después. Su asesinato suscitó de inmediato indignación y denuncias de violencia política por parte de demócratas y republicanos por igual.

Trump dijo el jueves que otorgaría a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto del Estados Unidos.

El vicepresidente JD Vance canceló su viaje a Nueva York para conmemorar los atentados de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001, y en su lugar viajará a Utah para visitar a la familia de Kirk, dijo una persona familiarizada con la situación.

"Gran parte del éxito que hemos tenido en esta administración se debe directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar", escribió Vance en un extenso homenaje publicado en las redes sociales. "No solo nos ayudó a ganar en 2024, sino que nos ayudó a dotar de personal a todo el Gobierno".

El tiroteo marca el período más sostenido de violencia política en Estados Unidos desde la década de 1970.

Horas después del atentado, filmado por numerosos jóvenes estudiantes, la Cámara de Representantes no logró celebrar una corta plegaria en memoria de Kirk.

Legisladores demócratas protestaron y republicanos replicaron con gritos, hasta que el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, puso orden.

La agencia Reuters dice que ha documentado más de 300 casos de actos violentos por motivos políticos en todo el espectro ideológico desde que partidarios de Trump atacaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Con información de agencias