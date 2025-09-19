Lee también: ¿A qué hora es el Simulacro Nacional 2025?

Japón

Al día de hoy el sistema más avanzado es el de Japón, vigente desde 2007. Ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el país asiático es propenso a terremotos, como el de 1923 o 2011, que dejaron miles de muertos, este último provocó un tsunami y un desastre en la central nuclear de Fukushima.

El sistema japonés detecta los movimientos, calcula el epicentro y envía advertencias desde los 1,000 sismógrafos que tiene distribuidos en el país. Es capaz de medir ondas P (primerias, constituyen las primeras evidencias de un terremoto y ondas S (secundarias, las más destructivas). Lo maneja el Instituto de Investigaciones Nacionales para la Ciencia de la Tierra y la Prevención de Desastres, aunque es la Agencia Meteorológica de Japón la que envía las advertencias.

También existen sistemas privados de alerta temprana, que funcionan principalmente en oficinas y fábricas. Operado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, detecta sismos superiores a la magnitud 5, en escala Shindo, o 4.5, en escala Richter.

A diferencia de México, las alertas en Japón llegan en forma de imágenes con avisos de que un temblor se aproxima. Pueden ser vía mensaje en el celular, televisión y también se transmite el audio por la radio. Algunas proveedoras de televisión por cable cuentan con un servicio de paga para avisar a los clientes. El sonido es muy distinto al de la alerta mexicana. Está diseñado para tratar de evitar el pánico entre las personas.

