Alrededor del mundo son pocos los países que cuentan con un sistema de alerta sísmica: Japón, China, Rumania y Taiwán, se encuentran entre ellos. Sin embargo, no todos funcionan de la misma manera, ni tienen el mismo alcance.
Al día de hoy el sistema más avanzado es el de Japón, vigente desde 2007. Ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el país asiático es propenso a terremotos, como el de 1923 o 2011, que dejaron miles de muertos, este último provocó un tsunami y un desastre en la central nuclear de Fukushima.
El sistema japonés detecta los movimientos, calcula el epicentro y envía advertencias desde los 1,000 sismógrafos que tiene distribuidos en el país. Es capaz de medir ondas P (primerias, constituyen las primeras evidencias de un terremoto y ondas S (secundarias, las más destructivas). Lo maneja el Instituto de Investigaciones Nacionales para la Ciencia de la Tierra y la Prevención de Desastres, aunque es la Agencia Meteorológica de Japón la que envía las advertencias.
También existen sistemas privados de alerta temprana, que funcionan principalmente en oficinas y fábricas. Operado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, detecta sismos superiores a la magnitud 5, en escala Shindo, o 4.5, en escala Richter.
A diferencia de México, las alertas en Japón llegan en forma de imágenes con avisos de que un temblor se aproxima. Pueden ser vía mensaje en el celular, televisión y también se transmite el audio por la radio. Algunas proveedoras de televisión por cable cuentan con un servicio de paga para avisar a los clientes. El sonido es muy distinto al de la alerta mexicana. Está diseñado para tratar de evitar el pánico entre las personas.
China
La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) cuenta con dos sistemas de alerta temprana del terremoto, una para usuarios avanzados y otro para el público en general. Las ondas P son detectadas por más de, 4235 sismómetros instalados a través de Japón desde el 1 de abril de 2010, la JMA analiza de forma automática y predice el área de epicentro y advierte a las personas en la zona de riesgo por medio de la televisión y la radio solo si se espera un fuerte temblor.
La alerta temprana de terremotos se emite al público en general vía televisión, radio, mensajes de texto, alertas en el computador, etc. Se muestra cuando la JMA detecta un sismo mayor a los 5 grados en la escala Shindo.
Por otra parte, la alerta temprana de tipo predicción es emitida a usuarios avanzandos cuando el sismo sobrepasa los 3 grados Shindo.
Taiwán
Taiwán cuenta con un sistema regional, desarrollado por el Buró Central del Clima, el Centro Nacional para el alto desempeño Computacional, el Centro para la investigación sobre Ingeniería en Terremotos y el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología Nacional y la Reducción de Desastres, con un costo equivalente a un millón de dólares.
El sistema está instalado en poco más de 200 escuelas, aunque el objetivo es alertar al resto de la población. En algunos casos, además de un tono audible, la advertencia funciona encendiendo luces LED para avisar a los estudiantes.
Rumania
El terremoto de 1977 sirvió para que Rumanía empezara a implementar medidas de reducción de riesgo sísmico. Esta estrategia incluye el desarrollo y la implementación de códigos de edificación mejorados, la identificación de estructuras de riesgo y el desarrollo de diferentes programas para mejorar la seguridad de la región. Todas estas medidas han tenido continuidad, una de ellas fue la implementación del Sistema de alerta temprana de Vrancea.
El proyecto de Sistema de alerta temprana de Vrancea empezó en 2003. Hasta la fecha se han instalado un total de 60 potentes sirenas Pavian en las zonas de peligro. El centro de control del sistema está situado en la ciudad de Focsani. Las comunicaciones dentro del sistema se realizan mediante un canal de radio analógico caracterizado por una rápida activación del sistema y una gran seguridad de transmisión de la señal.
Algunas de las sirenas del sistema comunican directamente con las unidades repetidoras de comunicaciones, mientras que otras se manejan localmente.