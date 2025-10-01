Cierre el gobierno de Estados Unidos: ¿qué pasa en México con mi trámite de visa?

Añadió que la cuenta de X no se actualizará de manera regular hasta que se cuenten con los fondos necesarios para mantener las operaciones con excepción de información urgente sobre seguridad y protección

Para obtener información sobre los servicios y el estado de operaciones, la dependencia sugiere visitar http://travel.state.gov .

Es el primer cierre o "shutdown" desde el más largo en la historia —que duró 35 días— hace casi siete años y detendrá el trabajo de múltiples departamentos y agencias federales, afectando a cientos de miles de empleados gubernamentales.

¿Qué es el cierre de Gobierno de Estados Unidos?

Cada año, el Congreso estadounidense debe aprobar leyes de asignaciones para financiar agencias y servicios federales. Cuando dichas leyes no se aprueban a tiempo, el Congreso puede autorizar una solución temporal llamada continuing resolution (CR) para mantener el flujo de recursos mientras se definen los niveles de gasto.

De no existir ni proyectos de financiamiento ni una CR en vigor, se activa el shutdown: el gobierno “cierra” porque no cuenta con autorizaciones presupuestales para seguir operando. No implica la suspensión total del Estado, pero sí la interrupción de varias actividades.

Cada dependencia tiene su propio plan para estos casos. Numerosas agencias deben detener o reducir servicios y enviar a su personal a licencia sin goce de sueldo (furlough) hasta que termine el cierre y regrese el financiamiento.

¿Cierre extenso?

Analistas independientes advirtieron de que el cierre podría durar más que otros relacionados con el presupuesto del pasado, con Donald Trump y representantes de la Casa Blanca amenazando con castigar a los demócratas con recortes a los programas gubernamentales y la nómina federal.

El cierre de gobierno más largo de Estados Unidos, que se extendió durante 35 días en 2018-2019 durante el primer mandato de Trump, terminó en parte por los retrasos en los vuelos causados por los controladores aéreos que se declararon enfermos.

Ambos bandos trataban de culpar al otro y sacar una ventaja para las elecciones legislativas de 2026, que determinarán el control del Congreso.

Servicios afectados en EU

- Salarios de militares y civiles (se retrasan).

- Oficinas regionales del Departamento de Asuntos de Veteranos.

- Líneas de comunicación y atención del VA.

- Contratación de controladores de tráfico aéreo.

- Capacitación de controladores de tráfico aéreo.

- Inspecciones de seguridad de instalaciones.

- Apoyo a asistencia policial del transporte.

- Parte del personal de la Administración del Seguro Social.

- Prestaciones por fallecimiento en el Departamento de Asuntos de Veteranos (como lápidas).

- Procesamiento de solicitudes FOIA (Ley de Libertad de Información).

- Admisión de nuevos pacientes en hospitales de investigación del NIH (excepto casos médicos necesarios).

- Contratos y subvenciones externas del HHS.

- Supervisión de nuevos ingredientes en alimentos para animales (FDA).

- Procesamiento de solicitudes de nuevos medicamentos y dispositivos médicos (FDA).

- Apoyo al personal que supervisa medicamentos inseguros o ineficaces (salvo amenazas inminentes).

- Parte del personal del Departamento de Educación (95% fuera de programas de ayuda estudiantil).

- Nuevas subvenciones de educación federal.

- Orientación estatal/local de los CDC sobre temas como opioides, VIH o diabetes.

- Análisis de vigilancia de ciertas enfermedades (CDC).

- Parte de programas de nutrición como SNAP y WIC (sujeto a disponibilidad de fondos).

- Acceso a parques nacionales (cerrados o con servicios reducidos).

- Museos y Zoológico del Instituto Smithsonian.

- Cámaras de animales en el Zoológico Nacional (Smithsonian).

- Salarios de empleados federales no esenciales (suspendidos hasta reapertura).