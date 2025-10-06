Hamás e Israel inician con una “atmósfera positiva” su negociación sobre Gaza

"Tengo líneas rojas, si no se cumplen ciertas cuestiones, no se va a hacer", aseguró Trump a los periodistas en el Despacho Oval cuando le preguntaron si ha impuesto condiciones, como el desarme de Hamás, para sellar la paz.
"Creo que lo estamos haciendo muy bien y que Hamás está aceptando cosas muy importantes", añadió.
Trump se mostró optimista sobre el futuro de las negociaciones indirectas que mantienen Hamás e Israel en Egipto para poner fin a la guerra en virtud de su plan de 20 puntos.
"Creo que vamos a llegar a un acuerdo", aunque "llevan años y años intentando llegar a un acuerdo (...) vamos a llegar a un acuerdo sobre Gaza, estoy bastante seguro, sí", afirmó el republicano.
Los bombardeos continúan
Pese a que Trump y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instaron a Israel a detener los bombardeos en el territorio, imágenes de AFP mostraron explosiones en Gaza este lunes, con columnas de humo en el horizonte.
Las autoridades sanitarias de Gaza informaron de 19 muertos por ataques israelíes en las últimas 24 horas, alrededor de un tercio de la cifra diaria usual de las últimas semanas, cuando Israel ha estado montando una de sus mayores ofensivas de la guerra, un asalto total a la ciudad de Gaza.
"Ha habido una clara disminución en el número de bombardeos aéreos. Los tanques y vehículos militares se han retirado un poco, pero creo que se trata de una maniobra táctica y no de una retirada", dijo el domingo a la AFP Muin Abu Rajab, un habitante de Gaza de 40 años.