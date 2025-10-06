Hamás e Israel inician con una “atmósfera positiva” su negociación sobre Gaza

La primera ronda de conversaciones Gaza entre Hamás y los mediadores terminó en Egipto en medio de una "atmósfera positiva", informó un medio vinculado al estado egipcio el martes.

Al Qahera News, vinculada a la inteligencia estatal egipcia, informó que las conversaciones continuarán el martes entre Hamás y los mediadores en la ciudad turística de Sharm el Sheij, donde una delegación israelí llegó el lunes.

El plan también cuenta con el respaldo de estados árabes y occidentales. Las conversaciones indirectas buscan cerrar los detalles sobre el plan a dos años del inicio del conflicto, que estalló tras el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Los principales cabos sueltos que plantea la propuesta de Trump son el desarme de Hamás, su salida del gobierno de Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes de este territorio palestino.

Fuentes egipcias afirmaron que Hamás quería que se aclararan varios detalles, entre ellos las garantías de que Israel cumplirá con sus promesas de retirar sus tropas de Gaza una vez que los militantes renuncien a su influencia liberando a los rehenes.

Trump ha pedido que se negocie rápidamente un acuerdo definitivo.

El presidente estadounidense aseguró el lunes que Hamás está cediendo en asuntos "muy importantes" en las negociaciones indirectas entre el grupo islamista e Israel para un acuerdo de paz en la Franja de Gaza.