Infonavit abre portal para beneficiarios de créditos que ya no podían pagarse

Nuevas condiciones de financiamiento del Infonavit

En un comunicado, la institución pública destacó que a través de la página de internet infonavit.org.mx/solucionintegral las y los trabajadores beneficiarios podrán consultar las nuevas condiciones de su financiamiento.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ordenó la implementación del programa Infonavit Solución Integral, en la que del total de créditos, 238 mil obtuvieron beneficios que equivalen al pago del adeudo que se tenía; 1 millón 258 mil se reestructuraron con reducción de su saldo, y 3 millones 360 mil recibieron reestructuras.

Paso a paso del financiamiento Infonavit

Se deben tener a la mano alguno de los siguientes datos:

1.- Nombre completo del acreditado.

2.- Número de Seguridad Social (NSS).

3.- Número de crédito

Los beneficios aplicados, que varían según las condiciones y características de cada financiamiento, pueden ser:

• Reducción del saldo total, resultando en la liquidación del crédito.

• Reducción de la tasa de interés.

• Mensualidad fija.

• En caso de tener relación laboral, la aportación patronal se abona directamente a capital, por lo que la deuda se paga más rápido.

¿Qué es el programa Infonavit Solución Integral?

Es para personas cuyo crédito es hipotecario y lo contrataron antes de mayo 2021, y en la que se busca mejorar las condiciones. Este programa no es necesario solicitarlo, pues se aplica de manera automática de la siguiente forma:

Si ya pagaste 2.7 veces el monto original de tu crédito o más (sin contar seguros ni comisiones), se liquidará tu crédito, por lo que podrás iniciar el trámite para descargar tu Carta de Instrucción de Cancelación de Hipoteca desde: Mi Cuenta Infonavit para que tu casa sea tuya.

Si aún no alcanzas a pagar las 2.7 veces, te apoyamos a mejorar las condiciones de tu crédito:

Tus mensualidades se mantienen fijas Una tasa de interés justa, según tu nivel de ingreso. En caso de que haya una relación laboral vigente, las aportaciones del empleador se abonarán al capital, con el objetivo de reducir la deuda, y si se tiene pagos atrasados, las aportaciones ayudan a cubrir lo que debes. En el caso de créditos conyugales, se revisarán las condiciones de los créditos de manera individual.



¿Cómo saber si ya recibí los beneficios?

Entra a Mi Cuenta Infonavit en donde se podrá revisar si ya se cuenta con los beneficios. A través de correo electrónico, por lo que el Infonavit recomienda mantener actualizada la cuenta.

Sin embargo, si el trabajador desea que su crédito regrese a las condiciones financieras anteriores tienes seis meses a partir de la fecha que se aplicó el programa para solicitarlo llamando a Infonatel al 800 008 3900.

No aplica para créditos: