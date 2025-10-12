Israel en vilo por la inminente liberación de rehenes que siguen en Gaza

Los negociadores continúan ultimando los detalles del canje este domingo y dos fuentes de Hamás dijeron a la AFP que el movimiento islamista insiste en incluir siete prominentes dirigentes palestinos presos en Israel en el intercambio.

Shosh Bedrosian, portavoz del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, declaró que se espera que la liberación de los rehenes cautivos en la Franja de Gaza se concrete temprano en la mañana del lunes.

"Esperamos que nuestros 20 rehenes vivos sean liberados juntos" y entregados a la Cruz Roja, dijo la vocera.

Hamás insiste en liberación de dirigentes palestinos en canje

"Los prisioneros palestinos serán liberados una vez que Israel reciba la confirmación de que todos nuestros rehenes, que serán liberados mañana, hayan cruzado la frontera hacia territorio israelí", agregó Bedrosian.

Dos fuentes de Hamás dijeron a AFP que el movimiento que gobierna en Gaza insiste en la liberación de siete figuras prominentes de la lucha palestina como parte del intercambio, incluido Marwan Barghuti —un prominente miembro de Fatah, la facción palestina rival de Hamás— que Israel declaró el viernes que no forma parte del canje.

"Hamás insiste en que la lista final incluya a siete altos dirigentes, entre los que destacan Marwan Barghuti, Ahmad Saadat, Ibrahim Hamed y Abás Al Sayyed", afirmó una persona del entorno de las negociaciones. Esto fue confirmado por una segunda fuente.

La fuente agregó que el grupo y sus aliados "completaron todos los preparativos" para entregar a todos los rehenes vivos.