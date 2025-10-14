Reconstruir la Franja de Gaza, el gran reto para lograr la paz

"Caminamos durante horas", contó a AFP Raja Salmi, de 52 años. Cuando finalmente llegó a su barrio, esta mujer descubrió que su casa se había reducido a un montón de escombros.

"Me paré frente a ella y lloré. Todos mis recuerdos no son más que polvo", dijo.

Aunque algunos regresaron en vehículos, la mayoría caminó, llevando sus pertenencias en bolsas atadas a los hombros.

Sami Musa, de 28 años, volvió solo para examinar el estado de la casa de su familia. "Gracias a Dios (...) descubrí que nuestra casa sigue en pie", dijo Musa a AFP. "No parecía Ciudad de Gaza, sino una ciudad fantasma", añadió.

Este es el nivel de destrucción que enfrenta este enclave palestino después de dos años de conflicto.

Un territorio sin infraestructura

Los más de dos años de ataques continuos de Israel provocaron que una enorme parte de la infraestructura de la Franja de Gaza quedara destrozada.

Alrededor de 193,000 edificios de Gaza han quedado destruidos o dañados, de acuerdo con un análisis del Centro de Satélites de Naciones Unidas de las últimas cifras de julio. Esto representa aproximadamente el 78% de todas las estructuras de la Franja de Gaza.

Una imagen satelital muestra el puerto de Gaza el día después del estallido de la guerra actual, el 8 de octubre de 2023. (FOTO: PLANET LABS PBC/via REUTERS)

Una imagen de satélite muestra el puerto de Gaza durante la guerra, 29 de septiembre de 2025 (FOTO: PLANET LABS PBC/via REUTERS)

Aunque la cifra podría estar subestimada, pues después de esta fecha Israel lanzó una operación terrestre contra la Ciudad de Gaza, además de que destruyó decenas de edificios residenciales donde, presuntamente, se ocultaban líderes de Hamás.