Benjamin Netanyahu, ¿el gran ganador del acuerdo en Gaza?

El acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes, permitió la liberación de los últimos rehenes —vivos y muertos— que quedaban en Gaza por casi 2,000 palestinos recluidos en cárceles israelíes, entre ellos 250 presos "por motivos de seguridad nacional”. La mayoría de estos detenidos no tiene una acusación formal en su contra.

Una victoria interna

Hasta hace una semana, Netanyahu enfrentaba una enorme presión interna.

Durante mucho tiempo, la mayoría de los israelíes habían pedido que Netanyahu diera prioridad a la liberación de los rehenes mediante un acuerdo que pusiera fin a la guerra, según mostraban las encuestas.

El 17 y 26 de agosto cientos de miles de israelíes se unieron a huelgas a nivel nacional exigiendo un acuerdo para traer a los rehenes de vuelta a Israel, aunque los palestinos y su destino no eran motivo de preocupación.

Pero Netanyahu acusó a los manifestantes de “endurecer la postura de Hamás”, mientras que sus críticos lo señalaban a él por prolongar el conflicto para apaciguar a sus aliados de extrema derecha de cuyo apoyo depende para mantenerse en el poder.

El líder israelí ha gobernado el país por más de 18 años en distintos periodos, algo que ninguna otra persona había hecho. De acuerdo con un reportaje de The New York Times, basado en entrevistas con funcionarios israelíes y árabes, así como documentos, el jefe de gobierno buscó prolongar la guerra para aferrarse al poder.