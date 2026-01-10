Trump pide limitar tasas de interés al 10% en tarjetas de crédito

"Les informamos que ya no permitiremos que el público estadounidense sea 'estafado' por compañías de tarjetas de crédito que cobran tasas de interés del 20 al 30%, e incluso más, las cuales se agravaron sin obstáculos durante la administración del soñoliento Joe Biden. ¡ASEQUIBILIDAD!", escribió Trump en Truth Social, el viernes.

“A partir del 20 de enero de 2026, como presidente de Estados Unidos, solicito un límite anual del 10% para las tasas de interés de las tarjetas de crédito”, anunció.

La fecha del 20 de enero coincide con el primer aniversario de su administración, recordó el mandatario.

La medida forma parte de sus promesas de campaña. Así lo reclamó días antes el senador independiente Barnie Sanders, quien le recodró que no había cumplido con este compromiso con el electorado estadounidense. Además, Sanders y Josh Hawley presentaron en febrero de 2025 un proyecto de ley bipartidista para limitar precisamente al 10% las tasas de interés de las tarjetas, pero durante un periodo de cinco años. La iniciativa no avanzó en el Congreso, hasta ahora que el presidente Trump anunció su solicitud.

Actualmente, las tasas promedio para las tarjetas de crédito rondan el 21.47%, de acuerdo con datos de la Reserva Federal.

Reacciones desde los bancos

Hasta el momento, los principales bancos emisores de tarjetas de crédito no han emitido alguna postura oficial. No obstante, algunos grupos que aglutinan a los bancos, como la Asociación de banqueros de Consumidores, señalaron en una declaración conjunta que el límite de 10% "reduciría la disponibilidad de crédito" y "solo impulsaría a los consumidores hacia alternativas menos reguladas y más costosas".

Por su parte, el multimillonario Bill Ackman, señaló en X que la solicitud del presidente Trump fue un "error", aunque más tarde borró su publicación.

El movimiento sería aparentemente contradictorio con las acciones de Trump en la materia. El año pasado, el mandatario decidió eliminar una norma para limitar a 8 dólares los cargos por pagos atrasados de tarjetas de crédito.

El senador republicano, Josh Hawley, el mismo que hizo la propuesta conjunta con Sanders, expresó en X: "Fantástica idea. ¡Qué ganas de votar por esto!", después del anuncio de Donald Trump.

La segunda administración del presidente republicano vive uno de sus peores momentos en aprobación por parte del votante estadounidense. A pesar de tener resultados en la crisis del fentanilo y en materia migratoria, el descontento proviene principalmente de las expectativas económicas de los hogares.

Al cierre del tercer trimestre, la tasa de morosidad en Estados Unidos se ubicó en 2.98%, lo cual sigue en niveles no vistos desde 2011, pero es más bajo que el pico alcanzado en 2024, de 3.22%.

Por otro lado, hasta octubre de 2025, la proporción de estadounidenses con al menos 60 días de atraso en sus préstamos de autos aumentó al 6.65%, el nivel más alto desde 1994, según Fitch Ratings.