Revista Digital
Internacional

El papa León XIV se solidariza con las víctimas de las inundaciones en México

El desastre, originado hace dos semanas tras varios días de precipitaciones excepcionalmente intensas, deja al menos 80 millones de muertos.
dom 26 octubre 2025 01:19 PM
El Papa León XIV saluda desde la ventana del palacio apostólico con vistas a St. La plaza de San Pedro durante la oración de Ángelus en el Vaticano el 26 de octubre de 2025.
"Estoy cerca con afecto de las poblaciones del este de México, afectadas en los últimos días por las inundaciones", dijo el jefe de la Iglesia Católica desde el Vaticano. (FOTO: TIZIANA FABI/AFP)

El papa León XIV se solidarizó este domingo con las víctimas de las recientes inundaciones y deslaves en México, que provocaron la muerte de al menos 80 personas y destruyeron y aislaron a decenas de comunidades.

El desastre, originado hace dos semanas tras varios días de precipitaciones excepcionalmente intensas, deja además a 18 personas desaparecidas, más de un centenar de municipios con serios daños materiales y 76 localidades incomunicadas en el centro y este del país por bloqueo o destrucción de carreteras, según reportes oficiales.

"Estoy cerca con afecto de las poblaciones del este de México, afectadas en los últimos días por las inundaciones", dijo el jefe de la Iglesia Católica desde el Vaticano. "Rezo por las familias y por todos aquellos que sufren a causa de esta calamidad, y encomiendo al Señor, por intercesión de la Virgen Santa, las almas de los difuntos", añadió León XIV.

Veracruz, en el este del país y con costa en el Golfo de México, fue el estado más golpeado por las inundaciones. Varias de sus localidades son atravesadas por los llamados "ríos de respuesta rápida", que pueden desbordarse en pocas horas ante un aumento del caudal.

El estado de Hidalgo, vecino de la capital mexicana, en el centro del país, concentra el mayor número de municipios incomunicados (59) debido a que muchos de ellos se ubican en regiones montañosas en las que las vías de acceso fueron dañadas por los deslaves.

Miles de militares y marinos están desplegados en las zonas afectadas, con numerosos puentes aéreos y algunos marítimos en operación para trasladar ayuda a las poblaciones aisladas.

En México, un país de 126 millones de habitantes, el 78% de la población se identifica como católica, según datos de 2020 del instituto de estadística.

