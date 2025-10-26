Aunque ni un amplio triunfo le permitiría a Milei controlar el Congreso, el gobierno ha apostado fuerte por un buen desempeño en las elecciones y el mismo presidente estadounidense Donald Trump, ató el auxilio financiero que recientemente otorgó a Argentina al resultado electoral.

La mayor parte de los sondeos mostraba paridad entre el oficialista La Libertad Avanza y la alianza peronista Fuerza Patria, en una disputa de final abierto que tendrá un alto impacto el lunes sobre los mercados.

En la recta final de la campaña, Milei insultó menos a opositores y periodistas, tendió la mano a los gobernadores y dio muestras de empatía con los argentinos "vulnerables", que "aún no han sentido en su realidad" el "éxito" de su gobierno.

Su tono se moderó cuando su partido perdió por casi 14 puntos en unos comicios regionales clave.

Una minoría de bloqueo

Si bien la interpretación del resultado general ofrecerá matices, muchos expertos consideran que obtener menos de un 35% de los votos no sería una buena elección para el Gobierno, porque le dificultaría alcanzar un tercio de los representantes en la Cámara de Diputados.

"Si Milei no llegara a obtener un tercio en la Cámara de Diputados estaría muy complicado", dijo a Reuters el analista político Federico Aurelio, presidente de la consultora Aresco. "Pero mi estimación es que junto al (partido aliado de centroderecha) PRO llegará al tercio", añadió.