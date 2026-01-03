Temblor diplomático: así reaccionan los aliados y enemigos de EU tras la captura de Maduro

El Gobierno venezolano condenó la "gravísima agresión militar" por parte de Washington y declaró el estado de excepción.

Países como Rusia e Irán, que mantienen vínculos históricos con el gobierno de Maduro, se apresuraron a condenar la operación, pero su alarma también fue compartida por los aliados de Washington, entre ellos Francia y la Unión Europea.

México

La cancillería mexicana condenó "enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente" contra Venezuela.

“Nosotros defendemos la doctrina Estada y lo que representa la política exterior de nuestro país que está establecida en la Constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto, de igual manera el artículo segundo de la Carta de Naciones Unidas establece claramente que no debe existir una intervención militar, sino una solución multilateral”, dijo a la prensa la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:



"Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de…

China

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino condenó el ataque como una amenaza para "la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe" y denunció el "comportamiento hegemónico" de Estados Unidos.

Rusia

El ministerio de Relaciones Exteriores ruso pidió "firmemente" a Estados Unidos "que reconsideren su postura y liberen" a Maduro y a su esposa.

Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo en X que el ataque a Venezuela y la captura de Maduro "sobrepasan una línea inaceptable". Pidió a la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, "responder de forma vigorosa".

Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.

Atacar países, em…



Atacar países, em… — Lula (@LulaOficial) January 3, 2026

Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó los ataques "con misiles" en Caracas y ordenó la movilización de militares a la frontera con la nación sudamericana.

Colombia es este año miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que el mandatario izquierdista pidió que el organismo se reúna de "inmediato".

Chile

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, hizo un llamado "a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta" a Venezuela.

"La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo", dijo.

Cuba

Histórico aliado de Venezuela en la región, Cuba denunció un "terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano" y contra América.

ONU

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su preocupación por el "respeto del derecho internacional", según un portavoz.

.@antonioguterres deeply alarmed by escalation in Venezuela, culminating with US military action today.



He’s concerned that international law hasn't been respected.



He calls on all actors in Venezuela to engage in inclusive dialogue, in respect of human rights & rule of law. — United Nations (@UN) January 3, 2026

Irán

Irán, que mantiene estrechos vínculos con la nación sudamericana rica en petróleo y fue bombardeada por Trump el año pasado, condenó "firmemente el ataque militar estadounidense".

Unión Europea

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pidió "contención" y respeto al derecho internacional luego de conversar con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

España

La diplomacia de España manifestó que el país está dispuesto "a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis".

Francia

Francia condenó la operación estadounidense por socavar el derecho internacional y afirmó que ninguna solución a la crisis de Venezuela puede imponerse desde el exterior.

Alemania

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania declaró a la AFP que el país estaba "siguiendo muy de cerca la situación en Venezuela y observando con gran preocupación las últimas noticias".

Italia

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, estimó "legítima la intervención defensiva" de Estados Unidos en Venezuela.

Aunque consideró que "la acción militar externa no es la vía para poner fin a los regímenes totalitarios", según un comunicado.

Reino Unido

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que todos los países deben "respetar el derecho internacional" y añadió que el Reino Unido no participó en modo alguno en esta operación.

Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, hizo votos por "un proceso de transición ordenado y legítimo" en Venezuela.

Guatemala

"Hacemos un llamado a cesar cualquier acción militar unilateral, y respetar los principios de la Carta de la Organización de Naciones Unidas", escribió en X el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

Argentina

La operación de Estados Unidos "significa la caída del régimen de un dictador que venía trampeando las elecciones (...) Y eso no solo es bueno para Venezuela sino que es bueno para la región", dijo el presidente argentino Javier Milei a noticias LN+.

LA LIBERTAD AVANZA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/yexGuQfKvF — Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026

Ecuador

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, escribió en X: "A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente".

Evo Morales

El expresidente boliviano Evo Morales manifestó que repudiaba "con total contundencia" el "bombardeo" de Estados Unidos.

"Venezuela no está sola", añadió el líder indígena en X.

Senadores demócratas de EU

El senador demócrata Brian Schatz sostuvo en X que Estados Unidos no tiene "intereses nacionales vitales sobre Venezuela que justifiquen una guerra".

"Ya deberíamos haber aprendido a no meternos en otra aventura estúpida", criticó.

Por su parte el senador Rubén Gallego, manifestó que se trata de una acción "ilegal": "No hay razón para que estemos en guerra con Venezuela".

María Corina Machado

La premio Nobel de la Paz afirmó que tras la detención de Maduro, Venezuela enfrenta horas decisivas para restaurar su "soberania popular y nacional".

"Estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder", dijo.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad.

