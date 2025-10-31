Estas propuestas de Zohran Mamdani enfurecen a Trump (y a varios demócratas)

Mamdani provoca el rechazo de Donald Trump, quien lo llama "pequeño comunista". Pero, al igual que el mandatario republicano, también es un "outsider" en un viejo mundo político que el electorado ya no quiere, según Costas Panagopoulos, profesor de ciencias políticas en la Universidad Northeastern.

"Ha logrado reunir el apoyo de los votantes descontentos, los neoyorquinos frustrados con el statu quo y que sienten que el establishment ignora sus necesidades y prioridades", afirma.

Congelar las rentas

Los alquileres astronómicos son uno de los problemas más generalizados en la ciudad más poblada de Estados Unidos. En Nueva York, una de cada cuatro personas no tiene los medios para cubrir adecuadamente sus necesidades básicas, como alimentos y vivienda.

En junio, el alquiler medio en Nueva York superó por primera vez los 4,000 dólares, según el sitio inmobiliario StreetEasy, más del doble del promedio estadounidense. Y los alquileres no regulados aumentaron un 5.6% en el primer trimestre de 2025 en comparación con 2024.

Miembro del ala izquierda de los demócratas, Mamdani, un abogado de 34 años, ha dicho que quiere congelar los alquileres para los dos millones de inquilinos cuyos aumentos del precio del alquiler están regulados por la ciudad, y construir 200,000 viviendas adicionales en la próxima década.