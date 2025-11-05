Cuando anunció su candidatura a la alcaldía el pasado otoño, Mamdani era un legislador estatal con un currículum escaso y desconocido para la mayoría de los neoyorquinos. En las primarias demócratas enfrentó a algunos pesos pasados como el actual alcalde, Eric Adams, o el exgobernador Andrew Cuomo.

La exitosa campaña de Mamdani se centró en la difícil situación de los neoyorquinos de clase trabajadora que luchan contra la crisis del costo de vida de la ciudad de Nueva York, sobre todo los costos desorbitados de la vivienda y el cuidado de los niños.

Mamdani, que cumplió 34 años hace dos semanas, parece ante toda una antítesis de uno de los neoyorquinos más famosos: el presidente Donald Trump, quien no se calla su antipatía hacia el candidato.

A la izquierda del Partido Demócrata

En el verano, Mamdani no era el favorito de la élite demócrata. Ante las encuestas que lo favorecían en las primarias, el expresidente Bill Clinton dio su apoyo al exgobernador Andrew Cuomo, quien fue acusado de acoso sexual por varias mujeres.

"Creo que ha sido tentador para algunos afirmar que el partido se ha inclinado demasiado a la izquierda, cuando en realidad, lo que ha ocurrido durante demasiado tiempo es el abandono de los mismos votantes de clase trabajadora que luego abandonaron este partido", dijo Mamdani en la radio pública de Nueva York WNNY.