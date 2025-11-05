¿Qué ha dicho Trump sobre Mamdani?
Fiel a su lenguaje en un país polarizado por sus políticas antiinmigración y su intento de imponer una agenda ideológica, Trump ha arremetido contra Mamdani en varias ocasiones.
La victoria de Mamdani enfureció a Trump y a sus colaboradores, que lo acusaron de ser un extremista radical.
"Creo que es muy malo para Nueva York", añadió el presidente estadounidense, que creció en esa ciudad y construyó allí su negocio inmobiliario.
"Si logra ganar, yo seré presidente y él tendrá que hacer lo correcto (o) no recibirá dinero" del gobierno federal, advirtió.
La Casa Blanca de Trump ha amenazado repetidamente con recortar fondos a ciudades estadounidenses lideradas por demócratas si se oponen a sus políticas, incluidas las llamadas ciudades santuario, que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
Antes, el senador republicano texano Ted Cruz había invitado a los neoyorquinos "que no son comunistas" a huir de la metrópolis y refugiarse en Texas.
Trump había hecho una intervención de última hora en medio de los comicios para calificar a Mamdani, que asumirá su cargo en enero, de "enemigo de los judíos" y llamó "estúpido" a quien votara por él.
El alcalde electo dijo el martes que su triunfo muestra el camino para "derrotar" al presidente Trump.
"Si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer", dijo Mamdani en un discurso de victoria. "En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz", agregó.