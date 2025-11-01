España se divide por las disculpas de su canciller a México

Albares pronunció su declaración el 31 de octubre durante la inauguración de la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, en Madrid.

“Como toda historia humana, con claroscuros, ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios”, afirmó el canciller, de acuerdo con la agencia EFE.

Sus palabras fueron interpretadas por medios internacionales como un gesto de reconocimiento histórico hacia México, aunque no una disculpa formal.

El gobierno de la Comunidad de Madrid, de corte conservador, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, acusó al ministro de “ceder ante el revisionismo histórico” y de “ofender la memoria nacional”.

Miguel Ángel García Martín, portavoz del Ejecutivo madrileño, exigió públicamente su dimisión y calificó el acto de Albares como “una humillación innecesaria ante un país hermano”.

El Partido Popular (PP) y Vox se sumaron a las críticas, señalando que el canciller “pone en riesgo la imagen internacional de España” al “reabrir heridas superadas”.

En contraste, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum celebró el pronunciamiento de Albares como “un primer paso hacia la reconciliación histórica entre ambas naciones”.

En su mensaje, destacó que el reconocimiento del dolor indígena “abre un nuevo capítulo de respeto y cooperación cultural”.

Las declaraciones de Albares se producen en un momento en que el gobierno mexicano busca fortalecer sus vínculos con Europa, tras varios años de tensiones diplomáticas heredadas de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, quien en 2019 había solicitado al entonces rey de España disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista.