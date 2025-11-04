Publicidad

Internacional

El cierre de gobierno le cuesta caro a Trump y a los republicanos en las elecciones

De acuerdo con encuestas de salida y del mismo presidente, el “shutdown” más largo de la historia, así como los recortes al gasto, fueron determinantes para los triunfos demócratas.
mar 04 noviembre 2025 11:11 PM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto mientras camina por el South Lawn al llegar a la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de noviembre de 2025. Trump está regresando a la Casa Blanca desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, donde pasó el fin de semana.
Los resultados de este martes sugieren un cambio en el ánimo político del país, que en 2026 irá a las urnas con el control del Congreso en juego. (FOTO: ALLISON ROBBERT/AFP)

El cierre de gobierno en Estados Unidos, que acaba de convertirse en el más largo de la historia del país con 36 días, pudo ser un factor determinante para la derrota del Partido Republicano en las elecciones más importantes de este martes.

Los demócratas vivieron una gran noche, con el triunfo del izquierdista musulmán Zohran Mamdani, mientras que las gobernaturas de Virginia y Nueva Jersey también quedaron en manos de este partido.

Trump reaccionó a los malos resultados de los republicanos citando a encuestadores no especificados que atribuyeron la derrota al cierre del gobierno en curso y a que él no estaba en la boleta electoral.

"Trump no estaba en la boleta, y el cierre del gobierno, fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche', según encuestadores", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Lee

Ganadores elecciones EU
Internacional

Demócratas Mamdani, Sherrill y Spanberger ganan en Nueva York, Jersey y Virginia

El presidente quizás pudo referirse a una encuesta de salida en Virginia, donde ganó la demócrata Abigail Spanberger por un margen de 33 puntos en la carrera por la gobernatura. De acuerdo con este sondeo, el 58% de los votantes dijeron que los recortes federales afectaron sus finanzas este año.

Más de una quinta parte de los votantes en la encuesta de salida dijeron que alguien en su hogar era un trabajador o contratista federal; el 61% de esos votantes apoyó a Spanberger.

Varios votantes dijeron que el cierre del gobierno había impulsado su apoyo a Spanberger, de acuerdo con The Washington Post.

Las elecciones estatales eran vistas como una prueba clave de lo que va hasta ahora de mandato de Trump y un adelanto de lo que pueden ser las votaciones legislativas de medio término en 2026.

Enfrentando a demócratas centristas contra republicanos alineados con Trump, estas elecciones se perfilan como un indicativo de si los votantes moderados han aceptado la agenda de recortes del presidente o si planean darle un golpe en las urnas en 2026.

El bajo índice de aprobación de Trump parece haber perjudicado a los republicanos en las elecciones. De acuerdo con la encuesta de CNN, la mayoría de los votantes en Virginia (55%) y Nueva Jersey (54%) desaprueban la gestión del republicano.

La mayoría de los que desaprueban a Trump votaron por el candidato demócrata en la carrera por gobernador de los estados.

Trump ha pasado como una aplanadora por la burocracia federal desde que regresó al cargo en enero, cerrando agencias completas y eliminando aproximadamente 200,000 empleos incluso antes del cierre del gobierno.

Virginia, de hecho, solo es superada por California en el tamaño de su fuerza laboral federal.

Al presentarse como un baluarte contra la agresiva reducción federal de Trump, Spanberger prometió ser "una gobernadora que defenderá" a los miles de trabajadores federales despedidos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump.

Donald Trump

