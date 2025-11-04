El cierre de gobierno le cuesta caro a Trump y a los republicanos en las elecciones

Trump reaccionó a los malos resultados de los republicanos citando a encuestadores no especificados que atribuyeron la derrota al cierre del gobierno en curso y a que él no estaba en la boleta electoral.

"Trump no estaba en la boleta, y el cierre del gobierno, fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche', según encuestadores", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El presidente quizás pudo referirse a una encuesta de salida en Virginia, donde ganó la demócrata Abigail Spanberger por un margen de 33 puntos en la carrera por la gobernatura. De acuerdo con este sondeo, el 58% de los votantes dijeron que los recortes federales afectaron sus finanzas este año.

Más de una quinta parte de los votantes en la encuesta de salida dijeron que alguien en su hogar era un trabajador o contratista federal; el 61% de esos votantes apoyó a Spanberger.

Varios votantes dijeron que el cierre del gobierno había impulsado su apoyo a Spanberger, de acuerdo con The Washington Post.

Las elecciones estatales eran vistas como una prueba clave de lo que va hasta ahora de mandato de Trump y un adelanto de lo que pueden ser las votaciones legislativas de medio término en 2026.

Enfrentando a demócratas centristas contra republicanos alineados con Trump, estas elecciones se perfilan como un indicativo de si los votantes moderados han aceptado la agenda de recortes del presidente o si planean darle un golpe en las urnas en 2026.