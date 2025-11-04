Zohran Mamdani: el alcalde más joven y progresista en la historia de Nueva York

Zohran Mamdani, legislador estatal de 34 años de Queens, fue electo como el 111.º alcalde de Nueva York, en una victoria histórica para el ala progresista del Partido Demócrata. Mamdani superó a exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa, consolidando un triunfo que lo convierte en el alcalde más liberal de la ciudad en generaciones.

Con su victoria, Mamdani se convierte en el primer alcalde musulmán de Nueva York, el primero de origen surasiático y el primero nacido en África. Además, será el alcalde más joven en asumir el cargo en más de un siglo, cuando tome posesión el 1 de enero.

Ahora enfrenta el reto de gobernar la ciudad más grande de Estados Unidos y cumplir con sus ambiciosas promesas de campaña, que algunos críticos consideran poco realistas, mientras deja una marca histórica en la política local y nacional.

Breaking News: Zohran Mamdani, a 34-year-old state lawmaker from Queens, will be the 111th mayor of New York. He will be the first Muslim to ever lead the city, as well as its first South Asian mayor and the youngest mayor in more than a century.https://t.co/7tewUOBm0A pic.twitter.com/1VbUePzk3J — The New York Times (@nytimes) November 5, 2025

Mikie Sherrill, nueva gobernadora de Nueva Jersey

La demócrata Mikie Sherrill se convirtió en la nueva gobernadora de Nueva Jersey tras vencer al republicano Jack Ciattarelli, quien contaba con el respaldo del presidente Donald Trump. La elección fue seguida de cerca a nivel nacional, ya que se considera un termómetro de cara a las elecciones de medio término de 2026.

En sus redes sociales, Sherrill celebró el triunfo y escribió que “es el mayor honor de mi vida ganarme la confianza de Nueva Jersey para convertirme en el 57º gobernador de este gran estado”. Además, se comprometió a “escuchar, liderar con valentía y nunca olvidar a quién sirvo”, enviando un mensaje de continuidad y responsabilidad hacia sus futuros gobernados.

Con esta victoria, Nueva Jersey se mantiene bajo control demócrata, consolidando la influencia del partido en un estado que históricamente ha tendido a respaldar a los candidatos demócratas.

New Jersey, it is the honor of my life to earn your trust to become this great state’s 57th Governor.



I promise to listen, lead with courage, and never forget who I serve. pic.twitter.com/gipM0fWnqF — Mikie Sherrill (@MikieSherrill) November 5, 2025

Abigail Spanberger, próxima gobernadora de Virginia

Según medios estadounidenses y agencias de noticias, la demócrata Abigail Spanberger fue electa gobernadora de Virginia tras los comicios de este martes, donde se enfrentó a la republicana Winsome Earle-Sears.

Spanberger, exoperativa de la CIA y legisladora por tres periodos en el Congreso, se proyecta como la primera mujer en ocupar el cargo más alto del estado.

Actualmente, Virginia está bajo el gobierno del republicano Glenn Youngkin, por lo que esta victoria representa un duro revés para el partido del presidente Donald Trump.

Abigail Spanberger (demócrata) gana la gobernación de Virginia. (WIN MCNAMEE/AFP)

Otros resultados

Según medios y agencias, estos son otros de los resultados confirmados hasta el momento:

-Corey O’Connor (demócrata) fue elegido alcalde de Pittsburgh, derrotando al republicano Tony Moreno.

-Ghazala Hashmi (demócrata) ganó la vicegobernación de Virginia, superando al republicano John Reid. Es la primera persona india-estadounidense y la primera musulmana en ocupar un cargo estatal en Virginia.

-Andre Dickens (demócrata) fue reelecto como alcalde de Atlanta, asegurando un segundo mandato consecutivo.

-Aftab Pureval (demócrata) se convirtió en alcalde de Cincinnati, venciendo a Cory Bowman, medio hermano del vicepresidente JD Vance.

Más resultados en proceso