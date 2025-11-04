Francia investiga a Shein, Temu y AliExpress tras escándalo de muñecas sexuales

Francia denuncia a Shein por vender muñecas sexuales infantiles

La Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión del Fraude (DGCCRF) detectó a última hora del sábado 1 de noviembre la venta de muñecas, con aspecto infantil, en el sitio web de Shein, junto con otros artículos pornográficos, como muñecas sexuales de aspecto adulto.

"Su descripción y categorización en el sitio no dejan lugar a dudas sobre la naturaleza pornográfica infantil del contenido", declaró en un comunicado.

La DGCCRF denunció el caso con la Fiscalía de París, y fue remitido a la Oficina Nacional del Menor (Ofmin) para que investigara.

De acuerdo con la agencia francesa, no había ninguna medida de filtrado que limite eficazmente el acceso en el sitio web de este contenido pornográfico de menores o público sensible.

El diario Le Parisien publicó la foto de una de estas muñecas con el cuerpo y los rasgos de una niña, sosteniendo un osito de peluche, así como la descripción explícitamente sexual que la acompaña. Las muñecas miden 80 centímetros.

La Unidad antifraude señaló el sábado que la difusión, a través de una red de telecomunicaciones electrónicas, de representaciones de carácter pedopornográfico es punible con penas de hasta siete años de prisión y una multa de 100,000 euros.

Manifestantes protestan frente a los grandes almacenes Le BHV Marais, en el Bazar de l'Hôtel de Ville, antes de la inauguración de la primera tienda permanente de Shein en París, Francia. Las pancartas rezaban: «¡Vergüenza para Shein!», «Shein es cómplice de pornografía infantil» y «BHV, su escaparate no debería ocultar esta vergüenza» (Abdul Saboor/REUTERS)

El domingo, Shein retiró las muñecas y anunció que había iniciado una investigación interna. "Los productos en cuestión fueron retirados inmediatamente de la plataforma en cuanto tuvimos conocimiento de estas importantes deficiencias", declaró Shein a Reuters por correo electrónico.

Al día siguiente, impuso una prohibición total de las muñecas sexuales y suspendió la categoría "productos para adultos" de la plataforma.

Shein, bajo amenaza de prohibición en Francia

El hecho escaló cuando el ministro francés de Economía, Roland Lescure, amenazó a Shein con excluirla del mercado cuando se reveló que vendía muñecas de apariencia infantil.

"Si este comportamiento se repite, tendremos derecho y lo pediré, a prohibir el acceso de la plataforma Shein al mercado francés", declaró a los medios BFMTV y RMC.

"Por actos terroristas, por tráfico de estupefacientes y por objetos pedopornográficos el gobierno tiene derecho a pedir la prohibición del acceso al mercado francés (...), si se dan comportamientos reiterados o si los objetos en cuestión no se retiran en 24 horas", precisó.

Sin embargo, el ministro también reconoció que la ley puede eludirse cuando se utiliza VPN. "Francia no tiene medios de luchar contra eso", dijo.

Además del ministro de Economía, varios políticos expusieron su rechazo.

"Ya basta, no son objetos como los demás", dijo Sarah El-Haïry, Alta Comisionada para la Infancia en Francia, en referencia a las muñecas con apariencia infantil. "Son objetos pedocriminales con los que desgraciadamente los depredadores se entrenan, a veces antes de cometer abusos contra niños", afirmó en declaraciones a la cadena BFM.

El escándalo sucede a unos días de que la empresa abra la primera tienda física en Francia, en el Bazar de l'Hôtel de Ville (BVH) de París, el miércoles 5 de noviembre. Al respecto, el propietario de BHV, Frédéric Merlin, calificó de "indecente" e "inaceptable" la venta de las muñecas, pero defendió su colaboración con Shein y explicó que solo se venderán artículos diseñados y producidos para su marca.

Shein en los grandes almacenes Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) de París, el 4 de noviembre de 2025. (JULIE SEBADELHA/AFP)

Shein también tiene previsto abrir otras cinco tiendas en los grandes almacenes Galeries Lafayette, en Angers, Dijon, Grenoble, Limoges y Reims.

Francia investiga a Shein, Temu, AliExpress y Wish

Tras los hechos ocurridos con Shein, la Fiscalía de París iniciará una investigación en las cuatro plataformas de comercio electrónico para detectar la difusión de mensajes violentos, pornográficos o contrarios a la dignidad accesibles a un menor", a petición de la Ofmin.

En el caso de Shein y AliExpress, dos plataformas que pusieron en venta muñecas sexuales de apariencia infantil, las investigaciones también buscarán si hubo "difusión de la imagen o representación de un menor con carácter pornográfico".

Mientras tanto, Temu aseguró que su notificación de la DGCCRF "no se refiere en absoluto a la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil"

La senadora Marie-Claire Carrère-Gée pidió que la fiscalía de París abra una investigación sobre los vendedores y clientes de material pornográfico infantil, y sobre Shein por complicidad, exigiendo "sanciones ejemplares" para quienes incumplan la ley.

El portavoz de Shein en Francia, Quentin Ruffat, declaró que colaborarán para facilitar los nombres de los compradores de muñecas.

"Colaboraremos al 100% con la justicia", afirmó el martes en declaraciones a la cadena RMC.

El director del Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), Karl-Stéphane Cottendin se dirige a los medios de comunicación durante una protesta de activistas del Mouv'Enfant. (JULIE SEBADELHA/AFP)

Con información de AFP y Reuters.