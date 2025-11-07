EU denuncia complot de Irán para matar a embajadora de Israel en México; la policía mexicana frustró el plan

La fuente no proporcionó pruebas detalladas ni explicó cómo se evitó el complot. Según el funcionario, la Fuerza Quds de élite de los Guardianes de la Revolución de Irán inició la conspiración a finales de 2024 y que fue desbaratado este año.

Israel agradeció a las autoridades mexicanas por desbaratar un complot "dirigido por Irán" para atacar a la embajadora israelí en México.

"Agradecemos a los servicios de seguridad y la policía de México por desbaratar una red terrorista dirigida por Irán que buscaba atacar a la embajadora de Israel", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un comunicado.

Complot desde finales de 2024

La fuente estadounidense señaló que la Fuerza Quds de élite de los Guardianes de la Revolución de Irán inició el complot a finales de 2024 y que fue desbaratado este año. "Este es solo el último episodio en una larga historia de ataques letales globales de Irán contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que esté en desacuerdo con ellos, algo que debería preocupar profundamente a todos los países donde hay presencia iraní", añadió.

La misión iraní ante Naciones Unidas declinó comentar sobre el tema. La inteligencia estadounidense aseguró anteriormente que operativos iraníes han buscado objetivos en América Latina, donde Teherán tiene una alianza táctica con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El supuesto complot habría tenido lugar después de que Israel atacara el 1 de abril de 2024 el complejo de la embajada iraní en Damasco, entonces un aliado cercano de Teherán, con saldo de varios altos oficiales de los Guardianes de la Revolución muertos. Ese ataque provocó promesas de venganza por parte de Irán, que lanzó misiles y drones contra Israel.

Un año después, Israel llevó a cabo una campaña de bombardeos en Irán, que mató a más de 1.000 personas. Estados Unidos, principal aliado de Israel, se unió bombardeando instalaciones nuclears iraníes.

Irán ha sido un apoyo crítico para Hamás, el grupo militante palestino de Gaza que llevó a cabo un ataque sin precedentes contra Israel el 7 de octubre de 2023. Israel respondió con una campaña que ha dejado Gaza en ruinas y decenas de miles de muertos, y amplió su ofensiva militar regional, atacando a Irán, Siria, Líbano, Catar y Yemen.

La inteligencia israelí acusa a la Fuerza Quds de planear ataques contra objetivos judíos en el extranjero.

Australia expulsó al embajador de Irán tras señalar una participación iraní en un ataque contra una sinagoga en Melbourne y otro contra un restaurante kosher en Sídney.

En América Latina, un atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 en Buenos Aires mató a 85 personas, y Argentina e Israel dijeron que fue llevado a cabo por el grupo militante libanés Hezbolá a pedido de Irán.

Con información de agencias