El director de la BBC renuncia tras reporte que lo acusa de sesgo contra Trump

En la controversia más reciente, el Daily Telegraph había informado durante días sobre un documento interno elaborado por un exasesor de la BBC sobre normas que había enumerado una serie de errores, incluida la forma en que se editó un discurso de Trump el 6 de enero de 2021.

El documento sugería que el emblemático programa Panorama había editado dos partes del discurso de Trump juntas para que pareciera que alentaba los disturbios del Capitolio de enero de 2021.

"Esta es una decisión enteramente mía, y estoy muy agradecido al Presidente y al Directorio por su apoyo inquebrantable y unánime durante todo mi mandato, incluso durante los últimos días", dijo Davie en un comunicado.

"He estado reflexionando sobre las intensas exigencias personales y profesionales de gestionar este cargo durante muchos años en estos tiempos febriles, junto con el hecho de que quiero dar tiempo a un sucesor para ayudar a dar forma a los planes de la Carta que van a cumplir".

En el documental de la BBC se ve a Trump diciendo a sus partidarios que "vamos a caminar hasta el Capitolio" y que van a "luchar como locos", un comentario que hizo en otra parte de su discurso.

La secretaria de prensa de Trump, Karoline Leavitt, describió a la BBC como "noticias 100% falsas" y una "máquina de propaganda" en una entrevista publicada el viernes.

Davie permanecerá en el cargo durante los próximos meses mientras se encuentra un sustituto.

Una persona familiarizada con la situación dijo que la decisión de Davie había dejado al directorio de la BBC atónita por la medida.