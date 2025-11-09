Publicidad

El director de la BBC renuncia tras reporte que lo acusa de sesgo contra Trump

La cadena pública británica es señalada por presuntamente no haber mantenido la neutralidad política en sus informaciones, como en la guerra entre Israel y Hamás.
dom 09 noviembre 2025 02:53 PM
Una imagen del director general de la British Broadcasting Corporation (BBC), Tim Davie, se ve a través de la puerta de la sede de la BBC en Londres, Gran Bretaña, el 13 de marzo de 2023.
FILE PHOTO: An image of British Broadcasting Corporation (BBC) Director-General Tim Davie is seen through the door at the BBC headquarters in London, Britain, March 13, 2023. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo (FOTO: Henry Nicholls/REUTERS)

El director general de la BBC, Tim Davie, y la jefa ejecutiva de noticias, Deborah Turness, han dimitido tras las críticas sobre la parcialidad de la corporación, incluida la forma en que editó un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La BBC se ha visto envuelta en una oleada de acusaciones de no haber mantenido la neutralidad política en sus informaciones, incluida la cobertura de Trump, la guerra entre Israel y Hamás y asuntos trans.

En la controversia más reciente, el Daily Telegraph había informado durante días sobre un documento interno elaborado por un exasesor de la BBC sobre normas que había enumerado una serie de errores, incluida la forma en que se editó un discurso de Trump el 6 de enero de 2021.

El documento sugería que el emblemático programa Panorama había editado dos partes del discurso de Trump juntas para que pareciera que alentaba los disturbios del Capitolio de enero de 2021.

"Esta es una decisión enteramente mía, y estoy muy agradecido al Presidente y al Directorio por su apoyo inquebrantable y unánime durante todo mi mandato, incluso durante los últimos días", dijo Davie en un comunicado.

"He estado reflexionando sobre las intensas exigencias personales y profesionales de gestionar este cargo durante muchos años en estos tiempos febriles, junto con el hecho de que quiero dar tiempo a un sucesor para ayudar a dar forma a los planes de la Carta que van a cumplir".

En el documental de la BBC se ve a Trump diciendo a sus partidarios que "vamos a caminar hasta el Capitolio" y que van a "luchar como locos", un comentario que hizo en otra parte de su discurso.

La secretaria de prensa de Trump, Karoline Leavitt, describió a la BBC como "noticias 100% falsas" y una "máquina de propaganda" en una entrevista publicada el viernes.

Davie permanecerá en el cargo durante los próximos meses mientras se encuentra un sustituto.

Una persona familiarizada con la situación dijo que la decisión de Davie había dejado al directorio de la BBC atónita por la medida.

