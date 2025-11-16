Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Conflicto Israel-Hamás_Header Desktop Home Expansión
Conflicto Israel-Hamás_Galería Desktop Home Expansión
Internacional

Israel dispara contra cascos azules en el sur de Líbano

El ejército israelí asegura que confundió a las fuerzas de mantenimiento de paz de Naciones Unidas con sospechosos, mientras la organización internacional condena los hechos.
dom 16 noviembre 2025 01:26 PM
Soldados del ejército libanés inspeccionan el lugar de un ataque aéreo israelí en el sur de la aldea libanesa de Tair Felsay, cerca del río Litani, a principios del 13 de noviembre de 2025.
El ejército israelí ocupa cinco puestos en Líbano y con frecuencia lleva a cabo ataques aéreos en el sur del país que, según afirma, tienen como objetivo el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán. (FOTO: MAHMOUD ZAYYAT/AFP)

Fuerzas militares israelíes abrieron fuego el domingo contra las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el sur del Líbano, en un incidente que la misión de paz de la ONU calificó de grave violación.

Ninguna de las fuerzas de los cascos azules resultó herida.

Publicidad

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (Finul) trabaja con el ejército libanés en la aplicación del acuerdo de alto al fuego que puso fin, el 27 de noviembre de 2024, a más de un año de conflicto entre el movimiento proiraní Hezbolá e Israel, incluidos dos meses de guerra abierta.

"Esta mañana, el (ejército) israelí disparó contra soldados de la paz de la Finul desde un tanque Merkava situado cerca de una posición establecida por Israel en territorio libanés", indicó la Finul en un comunicado, en el que precisó que los disparos pasaron a unos cinco metros de los cascos azules.

El tanque israelí se retiró después de que las fuerzas de mantenimiento de la paz se pusieran en contacto con el ejército israelí a través de los canales oficiales, indico la Finul.

La fuerza de la ONU precisó que hubo tiros de armas pesadas cerca de los soldados, que pudieron abandonar el lugar sin peligro cuando el tanque se retiró.

Los soldados israelíes abrieron fuego contra dos sospechosos en la zona de El Hamames, cerca de la frontera israelí, y más tarde se dieron cuenta de que se trataba de fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, según informó el ejército en un comunicado.

El ejército dijo que las fuerzas de paz fueron identificadas erróneamente debido a las malas condiciones meteorológicas. El incidente está siendo examinado.

Publicidad

La Finul calificó el incidente de "grave violación" de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que, entre otras disposiciones, establece que ninguna fuerza armada debe operar en el sur del Líbano, salvo las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU y el ejército libanés.

La Finul instó al "ejército israelí a cesar cualquier comportamiento agresivo y cualquier ataque contra o cerca de los soldados de paz, que se esfuerzan en restablecer la estabilidad que tanto Israel como Líbano dicen buscar".

El ejército libanés afirmó en un comunicado que las violaciones israelíes de su soberanía causan inestabilidad en el país y dificultan el despliegue de sus propias fuerzas en el sur.

El ejército israelí ocupa cinco puestos en Líbano y con frecuencia lleva a cabo ataques aéreos en el sur del país que, según afirma, tienen como objetivo el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán.

Israel y Hezbolá acordaron el año pasado un alto el fuego que exigía que el grupo militante libanés no tuviera armas en el sur y que las fuerzas israelíes se retiraran totalmente del Líbano.

Israel acusa a Hezbolá de intentar rearmarse, mientras que el gobierno libanés acusa a Israel de violar el acuerdo al no retirarse y seguir llevando a cabo ataques aéreos.

Con información de AFP y Reuters

Publicidad

Tags

Conflicto Palestina-Israel Líbano Israel

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad