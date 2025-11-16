Israel dispara contra cascos azules en el sur de Líbano

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (Finul) trabaja con el ejército libanés en la aplicación del acuerdo de alto al fuego que puso fin, el 27 de noviembre de 2024, a más de un año de conflicto entre el movimiento proiraní Hezbolá e Israel, incluidos dos meses de guerra abierta.

"Esta mañana, el (ejército) israelí disparó contra soldados de la paz de la Finul desde un tanque Merkava situado cerca de una posición establecida por Israel en territorio libanés", indicó la Finul en un comunicado, en el que precisó que los disparos pasaron a unos cinco metros de los cascos azules.

El tanque israelí se retiró después de que las fuerzas de mantenimiento de la paz se pusieran en contacto con el ejército israelí a través de los canales oficiales, indico la Finul.

La fuerza de la ONU precisó que hubo tiros de armas pesadas cerca de los soldados, que pudieron abandonar el lugar sin peligro cuando el tanque se retiró.

Los soldados israelíes abrieron fuego contra dos sospechosos en la zona de El Hamames, cerca de la frontera israelí, y más tarde se dieron cuenta de que se trataba de fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, según informó el ejército en un comunicado.

El ejército dijo que las fuerzas de paz fueron identificadas erróneamente debido a las malas condiciones meteorológicas. El incidente está siendo examinado.