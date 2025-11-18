El plan prevé el establecimiento de una autoridad de transición, el despliegue de una fuerza de seguridad multinacional, el desarme de Hamás y el inicio de la reconstrucción.

Pero observadores internacionales advierten que la partición de facto de Gaza parecía cada vez más probable, con las fuerzas israelíes aún desplegadas en más de la mitad del territorio y los esfuerzos por avanzar en el plan vacilando.

1. ¿Qué pasa con Hamás?

El plan propuesto por Donald Trump contempla el desarme de Hamás, grupo que arrebató el control de la Franja de Gaza a la Autoridad Palestina (AP) del presidente Mahmud Abás y a su Movimiento Fatah en 2007.

Sin embargo, poco más del un mes después de la firma del acuerdo de paz y la entrega de los rehenes israelíes vivos, Hamás afianza su poder en la parte de la Franja de Gaza que está bajo su control, de acuerdo con gazatíes consultados por la agencia Reuters.

Hamás restableció rápidamente su control sobre las zonas de las que se retiró Israel, matando a decenas de palestinos a los que acusó de colaborar con Israel, robo u otros delitos.

Las potencias extranjeras exigen al grupo que se desarme y abandone el gobierno, pero aún no han acordado quién los sustituirá.

Ahora, una docena de gazatíes dicen sentir cada vez más el control de Hamás de otras formas.

Las autoridades controlan todo lo que entra en las zonas de Gaza controladas por Hamás, imponen tasas a algunos productos importados de forma privada, como el combustible y los cigarrillos, y multan a los comerciantes que cobran de más por los productos, según 10 de los gazatíes consultados por Reuters, tres de ellos comerciantes con conocimiento directo.