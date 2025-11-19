"Ninguna sociedad puede considerarse justa, segura o saludable mientras la mitad de su población viva con miedo", añadió, antes del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, el 25 de noviembre.

En un informe, la OMS calcula que alrededor de 840 millones de mujeres en todo el mundo —cerca de un tercio— sufrió violencia de pareja o violencia sexual a lo largo de su vida.

Solo en el último año, 316 millones de mujeres —el 11 % de las mayores de 15 años— sufrieron violencia física o sexual por parte de su pareja, detalla el reporte.

El progreso ha sido "dolorosamente lento", subrayó la OMS, señalando que la violencia de pareja solo disminuyó un 0.2 % anual en las últimas dos décadas.

LynnMarie Sardinha, del departamento de salud sexual, reproductiva, materna, infantil y adolescente y envejecimiento de la OMS, advirtió que el número de casos denunciados podría aumentar.

"Es probable que una mayor concientización dé lugar a un aumento de las denuncias por violencia", declaró a los periodistas.

Por primera vez, el informe de la OMS incluye estimaciones nacionales y regionales de la violencia sexual cometida por alguien que no es la pareja íntima.

En ese sentido, la agencia de la ONU apunta que 263 millones de mujeres sufrieron violencia sexual por parte de personas que no eran sus parejas a partir de los 15 años. El problema, advirtió, está "muy infrarrepresentado debido al estigma y al miedo”.