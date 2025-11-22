Seis aerolíneas cancelan conexiones con Venezuela tras advertencia de EU

Estados Unidos movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas, que el presidente venezolano Nicolás Maduro denuncia como una "amenaza" para forzar su derrocamiento.

La Administración Federal de Aviación (FAA) instó el viernes a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a "extremar la precaución" debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

"Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o para los aeropuertos y las aeronaves en tierra", indicó la FAA.

De Loaiza precisó que por el momento se mantienen operando la panameña Copa, Air Europa, Turkish y las venezolanas Laser y PlusUltra. Estados Unidos prevé declarar el lunes como organización terrorista a un cártel narcotraficante supuestamente liderado por Maduro.

Desde de septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de 83 personas.

En un comunicado, ALAV exhortó a las personas "que poseen boletos en las diferentes aerolíneas que prestan servicio en Venezuela, y cuyos vuelos están programados para los próximos días o semanas" a que "estén atentos a cualquier aviso de su aerolínea".

En la página web del Aeropuerto Internacional de Maiquetía aparecen como cancelados este sábado los vuelos de TAP y Avianca.