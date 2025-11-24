EU quiere que Ucrania ceda a Rusia sus territorios más valiosos

Las conversaciones se centraron en un plan estadounidense de 28 puntos impulsado por Donald Trump, cuyo propósito es poner fin a casi cuatro años de conflicto desencadenado por la invasión rusa de 2022. Sin embargo, aunque las conversaciones del domingo concluyeron oficialmente, aún quedan numerosas incógnitas.

Un plan complicado para Ucrania y ventajoso para Rusia

El plan original de Washington pedía a Ucrania que ceda territorio, acepte límites a su ejército y renuncie a sus ambiciones de entrar en la OTAN.

Para muchos ucranianos, incluidos los soldados que luchan en el frente, estas condiciones equivaldrían a una capitulación tras casi cuatro años de lucha en el conflicto más letal que vive Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Trump dijo el sábado que su propuesta actual para poner fin a la guerra no es su oferta final, aunque días antes amenazó a Zelenski con retirarle su apoyo y el acceso a inteligencia en caso de rechazar el plan.

La propuesta de Trump, en cambio, fue acogida con satisfacción por el presidente ruso, Vladimir Putin, pues retoma varias exigencias de Moscú, como que Ucrania ceda territorio, acepte reducir el tamaño de su ejército y desista de unirse a la OTAN.

Rusia también vería el fin de su aislamiento de Occidente con su reintegración al G8 y el levantamiento gradual de las sanciones.