León XIV visitará Líbano y Turquía en el primer viaje al extranjero de su pontificado

El estilo discreto del pontífice peruano-estadounidense contrasta con el de su carismático predecesor, el argentino Francisco.

Durante su primer viaje fuera de Italia, el papa pondrá énfasis en el diálogo interreligioso y los llamados a la paz, a las puertas de un Oriente Medio golpeado por los conflictos y cada vez más ignorado por los cristianos.

Robert Francis Prevost estará en Turquía por los 1,700 años del Concilio de Nicea, donde se escribió el Credo, fundamento de la fe cristiana. Una conmemoración rica en símbolos, destinada a recordar que la unidad de los cristianos sigue siendo posible.

La visita de León XIV a Turquía, un país de mayoría sunita donde los cristianos solo representan el 0,1% de la población, de 86 millones de habitantes, no causó mayor revuelo.

En cambio, en el multiconfesional Líbano, se espera con fervor.

El país, que durante mucho tiempo fue considerado un modelo de convivencia, se encuentra sumido desde 2019 en una crisis devastadora que afecta a todos los estratos de la población: una moneda por los suelos, empobrecimiento generalizado, deficiencias en los servicios públicos, explosión del puerto de Beirut en 2020 y guerra con Israel.

"Los libaneses están cansados", dijo a AFP Vincent Gelot, director de la oficina para Líbano y Siria de la Obra de Oriente, una asociación católica que asiste a los cristianos de Oriente. "Esperan una palabra de verdad hacia las élites libanesas y acciones fuertes y concretas", indicó.