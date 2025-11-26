La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió el lunes a las declaraciones de Jerí y aseguró que este acto supondría una “violación a la soberanía” y “violaría todas las leyes internacionales”.

Las tensiones entre México y Perú se agravaron hace tres semanas, cuando Chávez recibió asilo político en la embajada mexicana en Lima, pero los problemas entre las dos naciones latinoamericanas comenzaron hace casi tres años.

Pedro Castillo, la manzana de la discordia

El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo, anunció en un mensaje televisado la disolución del Congreso y decretó un gobierno de excepción. (FOTO: JANINE COSTA/AFP)

La relación diplomática entre Perú y México comenzó a deteriorarse rápidamente el 7 de diciembre de 2022. Ese día, el entonces presidente peruano, el izquierdista Pedro Castillo, anunció en un mensaje televisado la disolución del Congreso y decretó un gobierno de excepción.

Ese mismo día el Congreso iba a debatir una moción de vacancia (destitución) en su contra bajo cargos de presunta corrupción.

Sin embargo, los planes de Castillo no prosperaron. Sin el respaldo del mando militar, el gobernante fue cesado con votos de bancadas de izquierda y derecha, y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima.

La familia Castillo vive actualmente en México en calidad de asilados políticos.

Desde entonces, el gobierno mexicano no reconoce a ninguna autoridad peruana. A raíz de ello, ambos países retiraron a sus embajadores poco meses después.