Pese a que es ilegal, apps de transporte aún ofrecen viajes en moto

El debate sobre la operación ilegal de este servicio se desató en julio del 2025. María del Carmen, de 37 años, solicitó un viaje en motocicleta a través de DiDi. Mientras circulaban sobre Paseo de la Reforma, el conductor —identificado como Roberto “N”, de 27 años— intentó rebasar entre carriles y golpeó la llanta de otro vehículo. La maniobra hizo que perdiera el control de la moto y la pasajera impactara contra un árbol. Murió en el lugar.

Días después, la Semovi publicó un boletín en el que informó que inició acciones jurídico administrativas para que las empresas erradicaran esta modalidad de transporte. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a no hacer uso de estas alternativas de movilidad. Pero luego de ello, la conversación se apagó y las motocicletas continuaron tomando viajes.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el incremento de hechos de tránsito en motocicleta son un problema de salud pública, pues las consecuencias las sufren no solo los involucrados, sino también terceros a su alrededor.

La Semovi refirió que, tan solo en el primer trimestre de 2025, se registraron más de 7,500 colisiones en motocicletas, de las cuales 4,050 personas resultaron lesionadas y 54 perdieron la vida.

Desde la perspectiva de Areli Carreón, integrante de Bicitekas A.C. y del equipo coordinador nacional de la Coalición Movilidad Segura, que agrupa a 117 organizaciones en todo el país, las empresas actúan con pleno conocimiento del riesgo.

“Ya no se puede hablar de desconocimiento, hay negligencia criminal por parte de las plataformas. Siguen promoviendo un servicio que saben es más peligroso y que está prohibido”, refirió la especialista en movilidad en entrevista para Expansión.