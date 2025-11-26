Un incendio que arrasa un complejo residencial de Hong Kong dejó al menos 44 muertos y cientos de desaparecidos, indicaron este jueves las autoridades, al tiempo que la policía dijo haber detenido a tres sospechosos.
El incendio, el peor siniestro registrado en varias décadas en la ciudad, comenzó en la tarde del miércoles y seguía ardiendo el jueves en esta megaurbe muy densamente poblada.
Los bomberos de la ciudad indicaron el jueves por la mañana que al menos 44 personas murieron por el fuego y que cientos siguen desaparecidas. Un balance anterior daba cuenta de 36 muertos y 279 desaparecidos.
Un bombero de 37 años fue encontrado con quemaduras en el rostro y declarado muerto tras ser trasladado de urgencia al hospital, dijo el director de Servicios de Bomberos, Andy Yeung.
Las autoridades detuvieron a tres hombres sospechosos de homicidio involuntario, informó la policía, que no dio más detalles pero prometió una rueda de prensa para más tarde.
¿Por qué empezó el incendio?
Las inmensas llamas comenzaron en los andamios de bambú que habían sido erigidos alrededor de varias de las torres del complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, un distrito en la zona norte del centro financiero chino, antes de extenderse.
Los fuertes vientos avivaron las llamas, que se extendieron a siete de los ocho bloques del complejo.
Los bomberos lucharon contra las llamas hasta bien entrada la noche, con un espeso humo negro que salía de las torres de 31 pisos y llamas que iluminaban el cielo nocturno.
Las autoridades declararon que se trata de un incendio de "Cinco alarmas", el nivel más alto.
La gente se reunió en una pasarela cercana, mirando con consternación y tomando fotos mientras el humo salía de los edificios, algunos de los cuales estaban revestidos de andamios de bambú, con mensajes en las redes sociales de los residentes diciendo que las unidades habían estado en renovación durante aproximadamente un año.
La Asociación por los Derechos de las Víctimas de Accidentes Industriales expresó su "profunda preocupación" por los incendios relacionados con andamios, señalando incidentes similares en abril, mayo y octubre.
Las autoridades aún no informaron sobre las posibles causas del desastre.
"No podré volver a casa"
Harry Cheung, de 66 años, que vive en el bloque dos de uno de los complejos desde hace más de 40 años, dijo que oyó "un ruido muy fuerte hacia las 14:45 horas" (00:45 hora del centro de México) y vio cómo se declaraba un incendio en un bloque cercano.
"Inmediatamente volví a recoger mis cosas (...) Ahora mismo no sé ni cómo me siento. Solo pienso dónde voy a dormir esta noche, porque probablemente no podré volver a casa", dijo.
El complejo de viviendas donde se originó el incendio alberga 2,000 apartamentos residenciales, repartidos en ocho bloques.
"No hay nada que se pueda hacer por la propiedad. Nos preocupa que haya personas atrapadas dentro", declaró un residente de apellido So y de 57 años.
Derek Armstrong Chan, subdirector de operaciones del servicio de bomberos, afirmó que "la temperatura en el lugar es muy alta".
"Hay algunos pisos en los que no hemos podido llegar a las personas que piden ayuda, pero seguimos intentándolo", dijo el funcionario, que declaró que el fuego probablemente se propagó de un edificio a otro debido al viento y a los escombros arrastrados por este, aunque añadió que las autoridades todavía están investigando la causa.
Agentes en el lugar afirmaron, bajo condición de anonimato, no poder confirmar si quedaban personas atrapadas al caer la noche, explicando que "los bomberos no pueden entrar".
El diario South China Morning Post informó que la policía había comenzado a evacuar dos edificios en otro complejo residencial cercano.
"El fuego no está controlado y no me atrevo a irme. No sé qué puedo hacer", comentó un vecino de unos 40 años.
Las autoridades habilitaron una línea telefónica de emergencia y abrieron dos refugios temporales en centros comunitarios para los residentes evacuados. También se cerraron tramos de una autopista cercana debido a las labores de extinción.
"Se aconseja a los residentes de los alrededores permanecer en el interior, cerrar puertas y ventanas y mantener la calma", subrayó el Departamento de Servicios de Bomberos.
"También se aconseja al público evitar acudir a la zona afectada por el incendio", añadió.