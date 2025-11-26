Los bomberos de la ciudad indicaron el jueves por la mañana que al menos 44 personas murieron por el fuego y que cientos siguen desaparecidas. Un balance anterior daba cuenta de 36 muertos y 279 desaparecidos.

Un bombero de 37 años fue encontrado con quemaduras en el rostro y declarado muerto tras ser trasladado de urgencia al hospital, dijo el director de Servicios de Bomberos, Andy Yeung.

Las autoridades detuvieron a tres hombres sospechosos de homicidio involuntario, informó la policía, que no dio más detalles pero prometió una rueda de prensa para más tarde.

¿Por qué empezó el incendio?

Las inmensas llamas comenzaron en los andamios de bambú que habían sido erigidos alrededor de varias de las torres del complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, un distrito en la zona norte del centro financiero chino, antes de extenderse.

Los fuertes vientos avivaron las llamas, que se extendieron a siete de los ocho bloques del complejo.

Los bomberos lucharon contra las llamas hasta bien entrada la noche, con un espeso humo negro que salía de las torres de 31 pisos y llamas que iluminaban el cielo nocturno.

Las autoridades declararon que se trata de un incendio de "Cinco alarmas", el nivel más alto.

La gente se reunió en una pasarela cercana, mirando con consternación y tomando fotos mientras el humo salía de los edificios, algunos de los cuales estaban revestidos de andamios de bambú, con mensajes en las redes sociales de los residentes diciendo que las unidades habían estado en renovación durante aproximadamente un año.

La Asociación por los Derechos de las Víctimas de Accidentes Industriales expresó su "profunda preocupación" por los incendios relacionados con andamios, señalando incidentes similares en abril, mayo y octubre.

Las autoridades aún no informaron sobre las posibles causas del desastre.

Los bomberos combatieron el incendio hasta bien entrada la noche en Hong Kong. (Tyrone Siu/REUTERS)

"No podré volver a casa"

Harry Cheung, de 66 años, que vive en el bloque dos de uno de los complejos desde hace más de 40 años, dijo que oyó "un ruido muy fuerte hacia las 14:45 horas" (00:45 hora del centro de México) y vio cómo se declaraba un incendio en un bloque cercano.