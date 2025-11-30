Trump y acusaciones de fraude ensombrecen las elecciones en Honduras

Los comicios del domingo, en los que también serán escogidos los 128 miembros del Congreso unicameral, cientos de alcaldes y miles de otros cargos públicos, se desarrollan en un clima de alta polarización.

Estas elecciones decidirán si este país con historial de fraudes y golpes de Estado renueva la confianza en su primer gobierno de izquierda o sigue los pasos de Bolivia y Argentina, cuyo presidente Javier Milei también respaldó a Asfura.

Acusaciones de fraude electoral

La gran mayoría de las encuestas le dan un empate técnico en la cima a tres de los cinco contendientes: la candidata del partido oficialista de izquierda LIBRE, la exministra de Defensa Rixi Moncada; el exalcalde de Tegucigalpa, que postula por el derechista Partido Nacional, Nasry Asfura; y el presentador de televisión que corre por el centrista Partido Liberal, Salvador Nasralla.

Todos se acusan de planear un robo electoral.

Al sufragar, Moncada, vestida de blanco, reiteró que no reconocerá los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), sino el conteo de todas las actas de votación (alrededor de 20,000), que puede llevar días.

Durante la campaña electoral, el fiscal general de Honduras, afín a LIBRE, acusó a los partidos de oposición de planear un fraude electoral, un señalamiento que ellos niegan.

A fines de octubre, el Ministerio Público abrió una investigación por unos audios en los que presuntamente un diputado y la representante ante el árbitro electoral CNE del Partido Nacional, Cossette López, hablan con un militar no identificado de planes para afectar la votación.