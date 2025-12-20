Profeco denuncia ante la FGR a gasolineras por vender litros incompletos, así puedes saber dónde comprar

Profeco denuncia a gasolineras por vender litros incompletos

El operativo de verificación concluyó el 16 de diciembre, en el que Profeco y ASEA verificaron 230 estaciones de servicio de carga de gasolina en todo el país. Las entidades se dieron cuenta que en algunas estaciones no despachaban litros completos del combustible.

En estas visitas extraordinarias, el personal de Profeco inmovilizó 780 instrumentos de medición, y la ASEA impuso clausura temporal total en 161 estaciones de servicio por distintos incumplimientos en materia ambiental.

El comunicado oficial no señala cuáles estaciones son las que cometieron las faltas.

La vigilancia continúa mediante operativos de verificación ordinarios, a cargo de la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza, para que, en caso de detectar una irregularidad, proceder a imponer una sanción o denuncia correspondiente.

De la misma manera, si una persona consumidora detecta alguna irregularidad, la Profeco invita a denunciar.

#boletíndeprensa La Profeco presentó 43 denuncias ante la @FGRMexico contra gasolineras que vendían litros incompletos.



En coordinación con la @agencia_asea, se verificaron 230 estaciones en el país:



🔹 780 instrumentos inmovilizados

🔹 161 estaciones clausuradas temporalmente… pic.twitter.com/JIRMhtY7Zj — Profeco (@Profeco) December 20, 2025

Este programa forma parte de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Según el comunicado oficial, se ha alcanzado una disminución de hasta 4% en el precio regular desde febrero, cuando la Jefa del Ejecutivo y los empresarios gasolineros llegaron a un acuerdo voluntario para que el litro de combustible regular no excediera los 24.00 pesos.

¿Cuánto cuesta la gasolina en México?

De acuerdo con el titular de la Profeco, el precio del litro de gasolina a nivel nacional es de 23.58 pesos al 12 de diciembre de 2025.

A nivel regional, se sitúan en las siguientes cifras:

Sur: 23.82 pesos

Sureste: 24.18 pesos

Noroeste: 23.43 pesos

Noreste: 23.26 pesos

Norte: 22.73 pesos

Centro: 23.61 pesos

Occidente: 23.86 pesos

Golfo: 23.73 pesos

Los datos fueron obtenidos por la Secretaría de Energía (Sener) y los reportados por los permisionarios a la Comisión Nacional de Energía (CNE).

¿Dónde sí y dónde no cargar gasolina?

La Profeco cuenta con un mapa virtual donde se ubican las gasolineras calificadas por vender a precios justos o cuando son más caros. Puedes consultarlos en el siguiente enlace enlace: https://alertas.gob.mx/estaciones/

El lunes 15 de diciembre, el procurador de Profeco compartió la lista de Quién es Quién en Combustibles, con las gasolineras que brindan los mejores precios y quienes no por regiones: