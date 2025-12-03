Los países con la jornada laboral más larga del mundo: qué lugar ocupa México sin la aprobación de las 40 horas

Con frecuencia se ha comentado que las 24 horas de un día están distribuidas en tres sectores principales: ocho horas para dormir y descansar, ocho horas de trabajo y otras ocho para la vida personal. Sin embargo, en varios países las jornadas laborales sobrepasan ese tiempo.
México es uno de los países en Latinoamérica y el mundo donde se trabajan jornadas de 45 a 48 horas, pero hay naciones donde trabajan hasta 50 horas.
Países con las jornadas laborales más largas del mundo
De acuerdo con un reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores en el mundo laboran 43.9 horas semanales en promedio, pero algunos países sobrepasan esta media debido a diferentes estructuras económicas, normas culturales y políticas laborales.
Según el ranking, citado por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS ), el país con la jornada más larga es India, donde sus trabajadores realizan 56 horas semanales, 12 horas más del promedio.
Bután es el segundo en el listado. El país asiático tiene 53.3 horas de trabajo por semana. A este le sigue Bangladesh, con 50.4 horas.
El indicador contempla las horas de trabajo regulares de los trabajadores a tiempo completo, parcial y anual, las horas extras remuneradas y no remuneradas, y las horas trabajadas en empleos adicionales.
En 2024, los países que encabezan las jornadas laborales más largas son
"Para garantizar los derechos de las y los trabajadores se establecerá a nivel constitucional, así como también en la ley federal de trabajo, una jornada laboral de 40 horas semanales. Esta reducción de 40 a 48 horas no podrá implicar reducción de sueldos ni de salarios ni de prestaciones", indicó el funcionario en la conferencia de prensa de la mañana.
La iniciativa se enviará al Senado para que se realicen los cambios constitucionales necesario para la reforma.
En 2026 se iniciarán con las adecuaciones para que, a partir de 2027, se inicie la reducción de la jornada laboral. Será hasta el año 2030 cuando México tenga una jornada laboral de 40 horas.
El peligro de las largas jornadas laborales
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OIT revelaron que entre el 2000 y 2016, las muertes por enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares aumentaron 42% y 19% respectivamente debido a largas jornadas laborales.
Los casos se concentraron principalmente en regiones del Pacífico Occidental y el Sudeste Asiático, en trabajadores de mediana edad o mayores.
El estudio concluyó que trabajar 55 o más horas por semana se asocia con un riesgo estimado 35% mayor de sufrir un derrame cerebral y un riesgo 17% mayor de morir por enfermedad cardíaca isquémica, en comparación con trabajar 35-40 horas por semana.