Un incendio arrasa un edificio de siete plantas en Yakarta y deja 22 muertos

El fuego se declaró en el primer piso hacia el mediodía y luego se propagó a los pisos superiores, dijo Condro.

El edificio alberga las oficinas de Terra Drone Indonesia, una filial de la empresa japonesa Terra Drone Corporation, que suministra drones para actividades de reconocimiento aéreo a clientes de los sectores de la minería y la agricultura.

Algunos empleados de la empresa estaban almorzando en el edificio en ese momento, mientras que otros habían salido de la oficina, dijo Condro.

(FOTO: Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS)

Las imágenes difundidas por Kompas TV mostraban a decenas de bomberos intentando evacuar a la gente, y algunos sacaban bolsas para cadáveres del edificio. Se vio a algunos empleados escapar de los pisos superiores utilizando escaleras portátiles.

"Un equipo del laboratorio forense de la policía ha llegado para investigar la causa del incendio", dijo Condro.

"Según la información recabada hasta ahora, las baterías de un dron se incendiaron, pero la causa del incendio, el punto de origen, aún se está investigando", dijo, y añadió que la policía interrogaría al propietario del negocio, así como al dueño del edificio.

Terra Drone Co pidió disculpas en un comunicado por el estrés y las molestias causadas a la comunidad local y a los clientes, y añadió que estaba investigando el impacto del incendio en su negocio.

El incendio se produce casi dos semanas después de que, el 26 de noviembre, otro incendio arrasara un complejo de apartamentos de gran altura en Hong Kong. Las autoridades declararon el martes que el número de muertos ascendía ya a 160.