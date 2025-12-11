Trump busca reducir restricciones a la marihuana con presiones al gobierno

“Se espera que el presidente busque facilitar el acceso al medicamento mediante una próxima orden ejecutiva que ordene a las agencias federales que soliciten su reclasificación", señala el texto de The Whashintong Post , con información de cuatro informantes en condición de anonimato porque no están autorizados para hablar públicamente.

De acuerdo con las fuentes, la marihuana pasaría de una clasificación I, la misma para la heroína y el ácido lisérgico (LSD), a una de tipo III, donde se encuentran algunos esteroides anabólicos y la testosterona.

La medida no legaliza ni despenaliza la marihuana, sino que aliviaría las barreras a la investigación y mejoraría los resultados de los negocios legales.

En agosto, el presidente estadounidense mencionó que estaba considerando la reclasificación. Incluso desde la administración de Joe Biden el tema está sobre la mesa.

"Lo estamos analizando. A algunos les gusta, a otros les desagrada", dijo Trump este verano.

Trump estuvo acompañado el miércoles por ejecutivos de la industria, como el director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), y Robert F. Kennedy Jr., Secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales.

Durante la llamada, Mike Johnson se mostró escéptico ante la idea, y dio una lista de razones, incluidos varios estudios y datos para respaldar su posición en contra de reclasificar la marihuana. Pero Trump pasó el teléfono a los ejecutivos reunidos alrededor de su escritorio, quienes refutaron los argumentos del presidente de la Cámara de Representantes.

De acuerdo con las filtraciones obtenidas por el Post, Trump finalizó la llamada aparentemente dispuesto a seguir adelante con la eliminación de las restricciones a la marihuana, aunque los planes no están finalizados, ya que aún podría cambiar de opinión.

El periódico estadounidense solicitó información a las instituciones para obtener una postura. El Departamento de Salud remitió las preguntas a la Casa Blanca, y un funcionario dijo que no se han tomado decisiones finales.

Mientras, CMS no respondió de inmediato a la solicitud, y la oficina de Johnson declinó hacer comentarios.

Según la exclusiva, tanto demócratas como republicanos han estado interesados en reclasificar la marihuana, y algunos políticos citan su beneficio potencial como tratamiento médico.

Este producto se ha vuelto más fácil de conseguir en Estados Unidos, convirtiéndose en una industria que mueve miles de millones de dólares en el país. Varios estados como Washington D.C han legalizado programas de marihuana medicinal y otros 24 territorios con uso recreativo.

Clasificación de la marihuana en EU

De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Programa de Medicamentos de Estados Unidos tiene cinco categorías o listas de acuerdo al uso médico aceptable de la droga, sustancia o químicos, y el potencial de abuso o dependencia que ocasiona.

En ese sentido, así se distribuyen las clasificaciones:

Anexo I - Drogas/sustancias/químicos sin uso médico actualmente aceptadas y con alto potencial de abuso. Ejemplos: heroína, dietilamida del ácido lisérgico (LSD), marihuana (cannabis), 3,4-metilendioximetanfetamina (éxtasis), metacualona y peyote.

Anexo II - Drogas/sustancias/químicos con un alto potencial de abuso, cuyo consumo puede causar dependencia psicológica o física grave. Son consideradas peligrosas. Ejemplos: combinados con menos de 15 miligramos de hidrocodona por unidad de dosis (Vicodin), cocaína, metanfetamina, metadona, hidromorfona (Dilaudid), meperidina (Demerol), oxicodona (OxyContin), fentanilo, Dexedrina, Adderall y Ritalin.

Anexo III - Drogas/sustancias/químicos con un potencial de moderado a bajode dependencia física y psicológica. Ejemplos: productos que contienen menos de 90 miligramos de codeína por unidad de dosis (Tylenol con codeína), ketamina, esteroides anabólicos y testosterona.

Anexo IV - Drogas/sustancias/químicos con bajo potencial de abuso y riesgo de dependencia. Ejemplos: Xanax, Soma, Darvon, Darvocet, Valium, Ativan, Talwin, Ambien y Tramadol.

Anexo V - Drogas/sustancias/químicos con mejor potencial de abuso, las cuales consisten en preparaciones que contienen cantidades limitadas de ciertos narcóticos, y se emplean generalmente como antidiarreicos, antitusivos y analgésicos. Ejemplos: preparaciones para la tos con menos de 200 miligramos de codeína por 100 mililitros (Robitussin AC), Lomotil, Motofen, Lyrica y Parepectolin.

La DEA tiene la siguiente lista en orden alfabético con la clasificación de los medicamentos y sustancias.