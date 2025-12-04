Sin embargo, el método del presidente Trump se distingue de todo lo que su país ha hecho.

Atrás quedaron los turbios complots de la CIA o las campañas mediáticas encubiertas. Trump ha pedido abiertamente a los electores de otros países que voten por sus amigos derechistas, a menudo a través de su herramienta favorita: las redes sociales.

“La diferencia es que Trump interviene de manera pública, personal y directa”, dice Gildardo López, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad Panamericana (UP). “Estados Unidos tiene un historial larguísimo, entre los cuales nos contamos, de intervenciones electorales en el exterior. Pero antes lo hacía mediante los canales institucionales Ahora lo hace abiertamente con nombre y apellido pidiendo que la gente vote pues por sus aliados”, añadió.

El presidente se guía para dar el apoyo a ciertos líderes y a otros por cuestiones ideológicas, pues suele preferir a personas con las que comparte un discurso antiinmigrante, nacionalista y en contra de las élites políticas tradiciones.

De acuerdo con el académico de la UP, Trump busca consolidar un bloque político global afín a su ideología, más que favorecer los intereses estratégicos de Estados Unidos.

El apoyo del presidente a candidatos en el extranjero también tiene también mucho que ver con una afinidad personal.