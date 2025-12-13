Se registra tiroteo en la Universidad Brown en EU

"No tenemos al atacante bajo arresto en este momento", precisó.

La Universidad de Brown reportó a las 16H22 locales (21H22 GMT) de un "atacante activo" cerca del edificio Barus y Holley Engineering, un lugar donde se realizaron varios exámenes en ese momento.

"Cierren las puertas, silencien sus teléfonos y permanezcan ocultos hasta nuevo orden", decía la alerta inicial de emergencia.

El presidente Donald Trump dijo en su red social Truth Social que fue informado del tiroteo y que el FBI se encontraba en el lugar.

"Dios bendiga a las víctimas ya las familias de las víctimas", escribió Trump.

La policía y los equipos de emergencia se agolparon en el lugar, y la cadena local WPRI informó que había ropa y sangre en la acera.

La prestigiosa universidad de la Ivy League está ubicada en Providence, Rhode Island, cerca de Boston y tiene alrededor de 11.000 estudiantes.

Este es el más reciente en una larga serie de ataques armados en centros educativos en Estados Unidos, país en el que los intentos de restringir el fácil acceso a las armas de fuego se enfrentan a un bloqueo político.