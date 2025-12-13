Publicidad

Internacional

Se registra tiroteo en la Universidad Brown en EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en su plataforma Truth Social, que fue informado de la situación y que el FBI se encuentra en el lugar.
sáb 13 diciembre 2025 05:59 PM
ataque en eu
Varias personas fueron tiroteadas el sábado en un ataque en el campus de la Universidad Brown, en el noreste de Estados Unidos. (kickstand/Getty Images)

Dos personas murieron y otras ocho se encuentran gravemente heridas por un tiroteo ocurrido este sábado en el campus de la Universidad de Brown, en Estados Unidos, informaron las autoridades.

"Confirmo que dos personas murieron esta tarde y que otras ocho se encuentran tumbas", declaró en una conferencia de prensa el alcalde de Providence, en Rhode Island, Brett Smiley.

"No tenemos al atacante bajo arresto en este momento", precisó.

La Universidad de Brown reportó a las 16H22 locales (21H22 GMT) de un "atacante activo" cerca del edificio Barus y Holley Engineering, un lugar donde se realizaron varios exámenes en ese momento.

"Cierren las puertas, silencien sus teléfonos y permanezcan ocultos hasta nuevo orden", decía la alerta inicial de emergencia.

El presidente Donald Trump dijo en su red social Truth Social que fue informado del tiroteo y que el FBI se encontraba en el lugar.

"Dios bendiga a las víctimas ya las familias de las víctimas", escribió Trump.

La policía y los equipos de emergencia se agolparon en el lugar, y la cadena local WPRI informó que había ropa y sangre en la acera.

La prestigiosa universidad de la Ivy League está ubicada en Providence, Rhode Island, cerca de Boston y tiene alrededor de 11.000 estudiantes.

Este es el más reciente en una larga serie de ataques armados en centros educativos en Estados Unidos, país en el que los intentos de restringir el fácil acceso a las armas de fuego se enfrentan a un bloqueo político.

