Estados Unidos e Israel defienden bombardeos ante la ONU e Irán acusa "crimen de guerra"

El embajador israelí Danny Danon condenó la "hipocresía" de algunos miembros del Consejo de Seguridad que criticaron el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel, pero no la represalia de Irán.

"No actuamos por impulso. No actuamos por agresión. Actuamos por necesidad porque el régimen iraní no dejó ninguna alternativa razonable", dijo Danon.

Su homólogo iraní, Amir Saeid Iravani, denunció el "crimen de guerra" de las muertes de civiles, en particular las de más de 100 niños en la escuela Minab, en el sur de Irán.

"Es lamentable que algunos miembros de este órgano, en un claro doble rasero, pasen por alto el flagrante acto de agresión cometido por Estados Unidos e Israel contra Irán, y condenen a Irán por usar su derecho inherente a la autodefensa en la Carta de la ONU", afirmó.

Iravani, significativamente, no comentó ni confirmó la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció instantes antes de la reunión.

Las opiniones encontradas pusieron de relieve un Consejo de Seguridad dividido. Rusia y China solo condenaron los ataques de Estados Unidos e Israel, mientras que otros se centraron principalmente en Irán. Algunos fueron más cautelosos y se limitaron a pedir una desescalada.

Los Estados del Golfo condenaron los ataques de Irán contra ellos como "cobardes" en una declaración conjunta leída por el embajador de Baréin.

"Consideramos al Gobierno de Irán plenamente responsable de estos ataques y rechazamos cualquier explicación para justificar este comportamiento hostil o manipular las leyes del derecho internacional", afirmó Jamal Fares Alrowaiei en nombre de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Catar, Baréin, Siria y Jordania.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la acción militar en Oriente Medio corría el riesgo de desencadenar consecuencias incontrolables en la región.