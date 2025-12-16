Trump ordena bloqueo total al petróleo sancionado de Venezuela, "es una organización terrorista"

"Hoy ordeno UN BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS que entren y salgan de Venezuela", escribió Trump en su plataforma Truth Social, días después de que fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a la costa venezolana.

No está claro cómo el Gobierno de Trump impondrá el bloqueo contra los buques sancionados, y si recurrirá a la Guardia Costera para interceptar buques como hizo la semana pasada. La administración ha desplazado miles de tropas y casi una docena de buques de guerra -incluido un portaaviones- a la región en los últimos meses.

"Por el robo de nuestros activos y muchas otras razones, como el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como ORGANIZACIÓN TERRORISTA EXTRANJERA", escribió el mandatario en Truth Social.

Los futuros del crudo estadounidense CLc1 subían más de un 1% a 55,96 dólares el barril en las operaciones en Asia después de que Trump ordenó el bloqueo de los petroleros sancionados que salgan o entren en Venezuela. Los precios del petróleo cerraron en 55,27 dólares el barril el martes, el cierre más bajo desde febrero de 2021.

Estados Unidos sobre Venezuela a través del petróleo

Washington sacudió al mercado petrolero el pasado 10 de diciembre al asaltar y decomisar un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro, y que acababa de salir de Venezuela cargado de petróleo.

Estados Unidos se quedó con el buque y el crudo, lo que fue calificado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro de "robo descarado".

Paralelamente Washington anunció sanciones contra seis empresas del sector de transporte de crudo y seis buques cisterna.

Aislada internacionalmente, Venezuela se ve obligada a utilizar esos buques "fantasma", que cargan crudo venezolano a un precio muy inferior al del mercado, para poder colocarlo esquivando las sanciones financieras en su contra.

Actualmente Caracas produce unos 930,000 barriles diarios, y la mayor parte de sus exportaciones van a parar a China. Estados Unidos tiene desplegada una gran flotilla en el Caribe y el Pacífico, encabezada por el portaaviones "USS Gerald Ford", el mayor del mundo.

Un bloqueo de sus puertos al tráfico petrolero significaría enormes dificultades para el régimen, coinciden los analistas.

La inclusión de esas navieras y buques directamente en una lista de sanciones "es un escalamiento muy significativo", declaró a la AFP Francisco Monaldi, director del Programa de Energía de América Latina del Instituto Baker (Texas), cuando se produjo ese anuncio.

Esos seis buques se hallaban en puertos venezolanos cuando se conoció la medida, detalló el experto.

"Están esperando a que [cada buque] salga del país para detenerlo", explicó.

"Eso, combinado con que quizás algunos barcos literalmente dicen 'no vuelvo a Venezuela', pueden llevar a que haya una caída tanto del precio como del volumen exportado. Si además cae la exportación, el problema que tiene Venezuela es que no tiene mucha capacidad de almacenar crudo. Entonces, tiene que parar la producción o cerrar cierta parte de la producción", explicó.

"El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos petrolíferos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro", acusó Trump en su mensaje en Truth Social.

El buque que decomisó Estados Unidos estaba relacionado con Irán y Hezbolá, según Estados Unidos.

Maduro acusa a EU de querer hacerse del control petrolero venezolano

Antes de la publicación de Trump, Nicolás Maduro acusó al gobierno estadounidense de querer apoderarse de la riqueza del petróleo y otros recursos.

"El imperialismo y la derecha fascista quiere colonizar Venezuela para apoderarse de la riqueza en petróleo, gas, oro, entre otros minerales. Tenemos un juramento absoluto de defender la patria y en Venezuela triunfe la paz".

El presidente venezolano ha denunciado que la escalada militar estadounidense tiene como objetivo derrocarle y hacerse con el control de los recursos petroleros de la nación miembro de la OPEP, que tiene las mayores reservas de crudo del mundo.

