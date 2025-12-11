Este jueves, Mónica Alfaro y Patricia Tapia comentan que Estados Unidos incautó un petrolero utilizado por Venezuela e Irán para transportar crudo a pesar de las sanciones internacionales.
Estados Unidos aumenta la presión contra Venezuela
Militares estadounidenses incautaron un buque cisterna que era usado para transportar petróleo. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 11 diciembre 2025 07:27 AM
Además, te cuentan detalles sobre estos temas:
- Sheinbaum busca más inversiones de la mano de un nuevo (y cercano) consejo empresarial.
- Aranceles a China frenan tecnología, golpean cadenas y presionan el bolsillo familiar.
- Sheinbaum rechaza renegociar Tratado de Aguas; pide a EU reconocer disponibilidad.
- Mabe apuesta por inclusión de personas refugiadas: “Es una segunda oportunidad”.
