Estados Unidos aumenta la presión contra Venezuela

Además, te cuentan detalles sobre estos temas:

- Sheinbaum busca más inversiones de la mano de un nuevo (y cercano) consejo empresarial.

- Aranceles a China frenan tecnología, golpean cadenas y presionan el bolsillo familiar.

- Sheinbaum rechaza renegociar Tratado de Aguas; pide a EU reconocer disponibilidad.

- Mabe apuesta por inclusión de personas refugiadas: “Es una segunda oportunidad”.