Estados Unidos aumenta la presión contra Venezuela

Militares estadounidenses incautaron un buque cisterna que era usado para transportar petróleo. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 11 diciembre 2025 07:27 AM
expansion-daily-11-diciembre
Las acciones de Estados Unidos vía marítima hacia Venezuela se incrementan, entre los temas del Expansión Daily de este 11 de diciembre. (Fotoarte: Expansión )

Este jueves, Mónica Alfaro y Patricia Tapia comentan que Estados Unidos incautó un petrolero utilizado por Venezuela e Irán para transportar crudo a pesar de las sanciones internacionales.

Además, te cuentan detalles sobre estos temas:

- Sheinbaum busca más inversiones de la mano de un nuevo (y cercano) consejo empresarial.

- Aranceles a China frenan tecnología, golpean cadenas y presionan el bolsillo familiar.

- Sheinbaum rechaza renegociar Tratado de Aguas; pide a EU reconocer disponibilidad.

- Mabe apuesta por inclusión de personas refugiadas: “Es una segunda oportunidad”.

