Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Donald Trump relaja las normas sobre la marihuana en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos firma un decreto para flexibilizar las regulaciones federales sobre la marihuana, una medida que podría revertir décadas de política de mano dura contra la hierba.
jue 18 diciembre 2025 05:36 PM
El presidente Donald Trump tiene una orden ejecutiva firmada que recomienda relajar las regulaciones federales sobre marihuana, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 18 de diciembre de 2025.
La marihuana seguirá siendo ilegal a nivel federal y estará sujeta a un mosaico de leyes locales en todo el país. (FOTO: Evelyn Hockstein/REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves un decreto que recomienda flexibilizar las regulaciones federales sobre la marihuana, una medida que podría revertir décadas de política de mano dura contra la hierba.

El decreto de Trump instruye a su fiscal general que avance rápidamente en la reclasificación de la cannabis, según altos funcionarios de la administración, un proceso que podría llevar a que la planta psicoactiva sea catalogada junto a los analgésicos comunes, la ketamina y la testosterona como una droga menos peligrosa.

Publicidad

Esta decisión representaría uno de los cambios federales más importantes en la política sobre la marihuana en décadas, además podría cambiar la industria del cannabis, suavizar las sanciones penales, desbloquear miles de millones en fondos para la investigación y abrir puertas cerradas durante mucho tiempo a bancos e inversores.

La marihuana seguirá siendo ilegal a nivel federal y estará sujeta a un mosaico de leyes locales en todo el país.

Lee

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entrega monedas de desafío a los destinatarios de la Medalla de Defensa Fronteriza Mexicana durante una ceremonia en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 15 de diciembre de 2025 en Washington, DC.
Internacional

Trump sabotea la mejor herramienta para reducir las muertes por sobredosis

"Tenemos gente rogándome que haga esto, gente que sufre un gran dolor desde hace décadas", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

La Administración para el Control de Drogas tiene que revisar la recomendación de incluir la marihuana como una droga de la Lista III de la Ley de Sustancias Controladas de Estados Unidos y decidirá sobre la reclasificación. El texto de la orden de Trump aún no es público.

Publicidad

Tags

Marihuana Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad