Donald Trump relaja las normas sobre la marihuana en Estados Unidos

Esta decisión representaría uno de los cambios federales más importantes en la política sobre la marihuana en décadas, además podría cambiar la industria del cannabis, suavizar las sanciones penales, desbloquear miles de millones en fondos para la investigación y abrir puertas cerradas durante mucho tiempo a bancos e inversores.

La marihuana seguirá siendo ilegal a nivel federal y estará sujeta a un mosaico de leyes locales en todo el país.

"Tenemos gente rogándome que haga esto, gente que sufre un gran dolor desde hace décadas", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

La Administración para el Control de Drogas tiene que revisar la recomendación de incluir la marihuana como una droga de la Lista III de la Ley de Sustancias Controladas de Estados Unidos y decidirá sobre la reclasificación. El texto de la orden de Trump aún no es público.