Donald Trump relaja las normas sobre la marihuana en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves un decreto que recomienda flexibilizar las regulaciones federales sobre la marihuana, una medida que podría revertir décadas de política de mano dura contra la hierba.
El decreto de Trump instruye a su fiscal general que avance rápidamente en la reclasificación de la cannabis, según altos funcionarios de la administración, un proceso que podría llevar a que la planta psicoactiva sea catalogada junto a los analgésicos comunes, la ketamina y la testosterona como una droga menos peligrosa.