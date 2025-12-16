Esta denominación podría reforzar el arsenal que el gobierno Trump utiliza para su campaña contra el narcotráfico, que hasta el momento se centra en ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe.

"Ninguna bomba causa el daño que esto está haciendo: entre 200,000 y 300,000 personas mueren cada año, que sepamos", aseguró Trump durante un evento en el Despacho Oval.

Sin embargo, el número de muertes relacionadas con el consumo de esta sustancia es mucho mejor de lo que señala el presidente, de acuerdo con los propios datos oficiales del gobierno estadounidense.

Menos muertes por sobredosis en 2024

En 2024 se calcularon 80,391 muertes por sobredosis, un descenso de 26.9% en comparación con las 110,037 muertes estimadas en 2023, como muestran las cifras del Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias de los CDC.

Los CDC señalan que el número anual de muertes por sobredosis alcanzó su nivel más bajo desde 2019. En casi todos los estados hubo descensos. Los más marcados fueron Luisiana, Michigan, Nueva Hampshire, Ohio, Virginia, Virginia Occidental, Wisconsin y Washington D.C.

Estos datos muestran que las muertes por sobredosis causadas por opioides sintéticos, especialmente fentanilo, pasaron de 76,282 en 2023 a 48,422 en 2024, detallan cifras actualizadas hasta mayo de 2025.